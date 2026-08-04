Krško smanjuje proizvodnju za 20 posto: 'Ako se vrućine nastave, slijedi gašenje...'

Nuklearna elektrana Krško zbog visokih temperatura Save mogla bi u noći sa srijede na četvrtak smanjiti proizvodnju električne energije za 20 posto. Odluka će ovisiti o tome hoće li slovenske vlasti privremeno dopustiti rad pri višoj temperaturi rijeke, no iz elektrane poručuju da opskrba strujom u Hrvatskoj i Sloveniji nije ugrožena.

Član Uprave NE Krško Saša Medaković za HRT objasnio je da elektrana trenutačno radi normalno, ali se približava okolišnim ograničenjima vezanim uz temperaturu Save koja služi za hlađenje reaktora.

- NE Krško radi sigurno i stabilno. Prostora za takav rad još uvijek ima i pri ovakvim visokim temperaturama. Primičemo se ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga. Pri ulazu temperature Save u elektranu veće od 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje od dodatna tri stupnja, dolazimo do limita od 28 stupnjeva kada smo dužni reducirati snagu elektrane - rekao je.

Istaknuo je kako elektrana tehnički može nastaviti raditi i pri višim temperaturama, ali je za to potrebno odobrenje slovenske vlade.

- Tehnički i sigurnosno smo sposobni raditi i preko toga te, ako smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je relaksacija ograničenja temperature kako bismo dodatno mogli zagrijati Savu na izlasku - kazao je.

Ako takvo odobrenje ne stigne, proizvodnja će se smanjiti za petinu.

- Ako će sustav biti stabilan i bez nas, tada ćemo reducirati snagu elektrane za 20 posto. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako se u međuvremenu donese odluka da mi i dalje radimo, nastavit ćemo raditi - istaknuo je Medaković.

U slučaju nastavka toplinskog vala i daljnjeg zagrijavanja Save, slijedila bi dodatna ograničenja proizvodnje.

- Ako se situacija nastavi pogoršavati, tada bismo još dva puta po 15 posto smanjili snagu u roku od tri do četiri dana. Kada bismo dosegli 50 posto snage elektrane, ispod toga ne bismo išli, nego bismo u roku od pet do sedam dana u potpunosti ugasili elektranu - rekao je.

Naglasio je kako eventualno gašenje ne bi bilo posljedica tehničkog kvara niti sigurnosnog problema.

- Elektrana je potpuno sigurna i ispravna te je spremna u roku od jednog dana ponovno početi s proizvodnjom električne energije. Drugih rizika nema. Ako se procijeni da je NE Krško nužna za stabilnost sustava i neprekidno napajanje potrošača u Hrvatskoj i Sloveniji, tada ćemo dobiti dozvolu za rad - poručio je.

Medaković je usporedio situaciju u Krškom s nuklearnim elektranama Paks u Mađarskoj i Černavodi u Rumunjskoj, koje su zbog rekordno niskog vodostaja Dunava već morale ograničiti proizvodnju.

- Za razliku od nas, NE Paks i NE Černavoda su u situaciji da fizički ne mogu doći do Dunava. Oni su zahtjeve za privremeno povećanje dopuštenog zagrijavanja rijeka podnijeli još u lipnju. Tada im je to bilo odobreno i prošli su prvi toplinski val. Mi tada to nismo trebali, ali danas trebamo - rekao je.

Dodao je da te elektrane zbog manjka vode više nisu u mogućnosti osigurati dovoljno rashladne vode.

- Čak i kada ih država treba, nisu u stanju isporučiti električnu energiju - upozorio je.

Unatoč aktualnim izazovima, Medaković smatra da građani ne trebaju strahovati od nestašice električne energije.

- Nuklearne elektrane su objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. U velikoj većini slučajeva otporne su na njih. U ovom toplinskom valu, kao i prošlom, od stotinjak nuklearnih elektrana u Europi, svega nekoliko ih je reduciralo snagu. U pravilu su spremne proći takve ekstremne uvjete - kazao je.

Na kraju je poručio kako je elektroenergetski sustav spreman odgovoriti na trenutačne izazove.

- Mislim da o tome ne trebamo brinuti. Imamo tehničke mogućnosti za proizvodnju. Svi oni koji donose odluke upoznati su s time i imaju mehanizme koje mogu iskoristiti - zaključio je.