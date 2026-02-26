Đurđevac preuzima izdavanje građevinskih dozvola: 'Cilj je ubrzati sve procedure...'

Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije u četvrtak je odobrila prijenos poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola Gradu Đurđevcu za svoj dio Podravine radi ubrzanja administrativnih postupaka, a na sjednici je raspravljeno i izvješće o radu župana.

Zahtjev za preuzimanje poslova Grad Đurđevac podnio je nakon odluke Gradskog vijeća u prosincu prošle godine, a Grad želi preuzeti izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola te drugih akata vezanih uz gradnju, kao i provedbu dokumenata prostornog uređenja na svom području.

Županijska skupština ocijenila je opravdanim zahtjev koji im je temeljem odluke Gradskog vijeća uputio gradonačelnik Hrvoje Janči, a u kojem je naveo da će prijenos ovlasti ubrzati procedure za građane i investitore, ali i za okolne općine, osobito u kontekstu očekivanog povećanja opsega posla zbog novih procesa legalizacije.

Detalji prijenosa uredit će se posebnim sporazumom između Grada Đurđevca i Županije, nakon pribavljanja suglasnosti nadležnog tijela državne uprave, a Grad Đurđevac obvezao se osigurati financijska sredstva, administrativne kapacitete te preuzeti službenike, opremu i arhivu potrebnu za obavljanje tih poslova.

Župan Tomislav Golubić napomenuo je da donošenjem odluke nije sve riješeno, jer Ministarstvo prostornog uređenja mora utvrditi može li Grad provesti odluku, a Ministarstvo financija ima li Đurđevac za to financijskih kapaciteta.

Preuzme li Đurđevac posao izdavanja građevinskih dozvola, Županijska uprava prepustit će mu oko 35 posto od svih predmeta koje trenutno rješavaju.

Većinom glasova usvojeno je izvješće o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 5. lipnja do 31. prosinca 2025. godine, a župan Golubić je rekao da je nova vlast na čelu s SDP-om zatekla sustav koji je imao svoje kvalitete. No, istaknuo je, željelo ga se poboljšati za stepenicu ili dvije. Svi projekti koje nam je ostavila prethodna vlast, realiziraju se, naveo je.

Dodao je da se izmjenom proračuna za 2025. osiguran novac građanima za sufinanciranje obnovljivih izvora energijom, a izvijestio je i da je Hrvatskim cestama dogovorena dinamika gradnje brze ceste od Kloštra Vojakovačkog do Koprivnice. Naveo je i da se projekt gradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica provodi zadanom dinamikom uz najvišu moguću transparentnost.

Ratimir Ljubić rekao je da Klub HDZ-a neće podržati izvješće jer se pokazalo da se nova vlast više bavila kadroviranjima, umjesto bržim provođenjem naslijeđenih projekta iz vremena kad je bio zamjenik župana.

Župan Golubić je odgovorio da bi projekti išli brže da prethodna vlast nije učinila nekoliko pogrešaka tijekom provedbe. Osim toga, dodao je, pokazuje se da je procijenjena vrijednost nekih projekta previsoka pa se zbog toga provodi financijska revizija svih naslijeđenih projekata.

Tomislav Jurendić (DOMINO) prigovorio je da izvješće šturo spominje poticanje na inovativnosti u svrhu dinamiziranja gospodarstva. Zatražio je da se Županija ubuduće ozbiljnije posveti poticanju inovativnosti jer bez nje će gospodarstvo stagnirati, a to nije samo problem županije, nego cijele zemlje.

SDP-ov Mišel Jakšić podsjetio je da u sva tri grada županije postoje znanstveni inkubatori koji su popunjeni, a da Sveučilište Sjever aktivno ulaže u inovativnost kroz projekt Znanstveno inovacijskog parka za što je i Županija izdvojila znatna sredstva.