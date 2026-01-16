Obavijesti

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU:

U studenome izdano manje građevinskih dozvola

Zagreb: Građevinski radovi na KBC Sestre milosrdnice | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U Hrvatskoj su u studenome 2025. izdane 973 građevinske dozvole, što je za 3,7 posto manje u odnosu na studeni 2024., pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS)

Prema vrstama građevina, 88,7 posto ili 863 dozvola izdano je za zgrade, a 11,3 posto ili 110 dozvola za ostale građevine, kao što su ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, sportski tereni itd.  Na godišnjoj razini broj građevinskih dozvola za zgrade je manji za 1,4 posto, a za ostale građevine za 18,5 posto.

Dozvolama izdanima u studenom lani predviđena je vrijednost radova od 822,1 milijun eura, što je 45,2 posto više u odnosu na studeni 2024. godine.

Od toga se na zgrade odnosi 545,1milijun eura, a na ostale građevine gotovo 277 milijuna eura.

PODACI DZS-A: U Hrvatskoj izdano puno više građevinskih dozvola nego lani
Prema vrstama radova, 78,8 posto dozvola izdano je za novogradnju, a 21,2 posto za rekonstrukcije.

Izdanim građevinskim dozvolama u studenome 2025., predviđeno je građenje 1.632 stana, što je 13 posto manje nego u studenom 2024. godine.

Rast broja dozvola u 11 mjeseci

Prema podacima DZS-a, u prvih jedanaest mjeseci 2025. izdano je 11.018 građevinskih dozvola, što je za 1,4 posto više nego u istom razdoblju 2024. godine.

Predviđena vrijednost radova iznosi 7,3 milijarde eura, što je 14,9 posto više nego u istom razdoblju 2024. godine. Od toga 5,5 milijardi eura otpada na zgrade, a 1,8 milijardi na ostale građevine. 

Prema izdanim građevinskim dozvolama u prvih jedanaest mjeseci 2025. predviđena je gradnja 20.576 stanova, što je 9,1 posto više nego u istom razdoblju 2024. godine, pokazuju podaci DZS-a.

