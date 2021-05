Rok za predaju prijava za izbor predsjednika Vrhovnog suda i službeno je završio. Među petero kandidata koji su poslali prijave je i kandidatkinja predsjednika Milanovića Zlata Đurđević. Pitanje je sada kada će ta tema doći na dnevni red u Sabor.

- To ovisi samo jednim djelom o meni, ovisi o cijeloj proceduri. DSV je zaprimio kandidature. Koliko sam informiran, vjerojatno će ih sutra uputiti uredu predsjednika Republike, oni će nakon toga poslati to na mišljenje odboru za pravosuđe hrvatskog Sabora i Općoj sjednici Vrhovnog suda. Kada oni daju mišljenje, vraćaju to u ured predsjednika i onda predsjednik Republike predlaže Saboru svoga kandidata - rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković za RTL Danas.

Predsjednik Sabora stoji pri tome da vladajuća većina neće podržati Zlatu Đurđević.

- Ja ću sačekati da dođe prijedlog, možda će netko imati tako dobar program i uvjeriti predsjednika da je možda bolji kandidat. Ne bih prejudicirao, ali što se tiče gospođe Đurđević, tu smo potpuno jasni. Ona neće dobiti potporu vladajuće većine - poručio je Jandroković.

Zlata Đurđević prijavu je poslala u redovnoj proceduri pa je pitanje zašto se njoj kao potencijalnoj kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda toliko protivi predsjednik Sabora.

- Sudjelovala je u nezakonitoj proceduri koju je pokušao nametnuti predsjednik Republike i to ju diskvalificira - rekao je Jandroković.

Prema mišljenju Jandrokovića Đurđević je trebala čekati novi javni poziv.

- Smatram da nije trebala sudjelovati u onome što je Milanović pokrenuo, mogla je sačekati novi javni poziv. Tada bi sve bilo drugačije, ali ovako nije i Milanović joj je napravio medvjeđu uslugu - rekao je Jandroković.

Jandroković nije htio konkretno komentirati smeta li mu nešto u radu Zlate Đurđević ili je riječ samo o tome što ju podržava predsjednik Republike.

- Ne bih više o tome govorio. Sve sam o tome rekao. S obzirom da je sudjelovala u nezakonitoj proceduri, meni je to dovoljan razlog. Ne samo moj razlog, nego razlog većine saborskih zastupnika. To će pokazati vrijeme, a njezinom radu možemo drugi put - rekao je Jandroković.

Još uvijek nije poznato kada će taj prijedlog doći na dnevni red Sabora i hoće li biti između dva kruga lokalnih izbora.

- Moguće je. Vidjet ću kad će doći prijedlog. Pa ćemo odlučiti hoće li biti između dva kruga ili poslije lokalnih izbora - rekao je Jandroković.

Trzavice između Pantovčaka i Banskih dvora su u zadnje vrijeme konstanta.

- Ja nastojim ignorirati te neprimjerene izjave i ponašanje predsjednika kojeg ja više ni ne gledam kao predsjednika nego kao nekog klauna, koji iz dana u dan zabavlja hrvatsku javnost. Njegove izjave su za mene neprimjerene i fakat me nije briga šta on o meni misli, govori. Uopće me to ne zanima. Nemojte me više ništa o njemu pitati, jer ne želim ništa više o njemu reći - rekao je Jandroković.

Na pitanje kako u takvim odnosima država uopće može funkcionirati Jandroković odgovara:

- Nije do mene. Ja sam mjesec dana pokušao ne govoriti ništa i ne odgovarati, on je u tih mjesec dana govorio ružno, ne samo o meni nego i o drugim kolegicama i kolegama, o novinarima, o znanstvenicima, o političarima i o sucima. On nek se tako razgovara s kim hoće, s nama neće.

Premijer Plenković najavio je sastanak kada se za to steknu uvjeti.

- Kada se taj klaun (Milanović) počne pristojno ponašati, onda možemo razgovarati o tome da zajedno negdje položimo vijence. Do tada neće biti komunikacije. Razgovarat ćemo o nužnom

Jandroković smatra kako unatoč ovim trzavicama država funkcionira normalno.

- Država funkcionira, kao što vidite. Svatko ima svoja ovlaštenja, svatko ima Ustavom zadane ovlasti. Nisu se polagali vijenci uvijek zajednički bilo je razdoblja kada su odnosi između premijera i predsjednika države nisu bili dobri, pasu se vijenci polagali odvojeno. Sad će biti takva situacija - rekao je.

Jandroković kao glavni problem za sve vidi Milanovića.

- A što hoćete da radim? Da ga podučim pristojnom ponašanju? Ne želim imati posla s nekim tko se ponaša na način na koji se ponaša taj čovjek - rekao je Jandroković.

Jandroković je uvjeren u to da prijedlog za opoziv ministra Beroša neće proći.

- Obranit ćemo ga u Saboru kao i deset puta do sada. Inicijative oporbe su promašene i neće dobiti većinu za ono što žele. Ministar Beroš ostat će ministar i nakon njihove inicijative - poručio je Jandroković.

O Beroševom opozivu raspravljat će se najvjerojatnije sljedećeg tjedna.

- Njihov prijedlog je došao jučer. Odmah smo ga uputili u Vladu, Vlada ima 8 dana da odgovori. To će vjerojatno biti idući četvrtak. Moja obaveza je da tu točku dnevnog reda stavim raspravu i glasovanje između 7. i 30. dana od dana kad je predložena - rekao je Jandroković.