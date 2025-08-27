Duspari smeće bacili u dvorište: 'Vjerujem da će policija odraditi svoj dio da se to ne ponavlja'

Nepoznati počinitelj noćas je otpadom zasuo dvorište Mirka Duspare, gradonačelnika Slavonskog Broda. Odmah po saznanju o događaju obaviještena je policija, koja je obavila očevid i sukladno njemu postupit će se u skladu sa zakonom, objavili su na Službenoj stranici Grada i dodali da trenutno nemaju više informacija o okolnostima ovog događaja, no o svim novim saznanjima javnost će biti pravovremeno obaviještena.

Nije poznato je li nepoznati počinitelj ili više njih na ovakav neprimjeren način odlučio iskazati svoje nezadovoljstvo sustavom odlaganja otpada ili je nešto drugo u pitanju. No, na to će pitanje morati odgovoriti nakon što policijski službenici utvrde o komu se radi.

Foto: Plusportal

- Neugodno sam iznenađen. Vjerujem da će policija brzo odraditi svoj dio posla kako se takve i slične stvari ne bi ponavljale - rekao je Mirko Duspara, gradonačelnik Slavonskog Broda.