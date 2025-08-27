Obavijesti

INCIDENT USRED NOĆI

Duspari smeće bacili u dvorište: 'Vjerujem da će policija odraditi svoj dio da se to ne ponavlja'

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: < 1 min
5
Foto: Pixsell/Plusportal

Neugodno sam iznenađen, rekao nam je gradonačelnik Slavonskog Broda o smeću koje mu je nepoznati počinitelj bacio usred noći u dvorište

Nepoznati počinitelj noćas je otpadom zasuo dvorište Mirka Duspare, gradonačelnika Slavonskog Broda. Odmah po saznanju o događaju obaviještena je policija, koja je obavila očevid i sukladno njemu postupit će se u skladu sa zakonom, objavili su na Službenoj stranici Grada i dodali da trenutno nemaju više informacija o okolnostima ovog događaja, no o svim novim saznanjima javnost će biti pravovremeno obaviještena.

NEVJEROJATNO Drama oko kuće gradonačelnika Sl. Broda! Istovarili mu smeće u dvorište. Policija je na terenu
Drama oko kuće gradonačelnika Sl. Broda! Istovarili mu smeće u dvorište. Policija je na terenu

Nije poznato je li nepoznati počinitelj ili više njih na ovakav neprimjeren način odlučio iskazati svoje nezadovoljstvo sustavom odlaganja otpada ili je nešto drugo u pitanju. No, na to će pitanje morati odgovoriti nakon što policijski službenici utvrde o komu se radi.

Foto: Plusportal

- Neugodno sam iznenađen. Vjerujem da će policija brzo odraditi svoj dio posla kako se takve i slične stvari ne bi ponavljale - rekao je Mirko Duspara, gradonačelnik Slavonskog Broda.

