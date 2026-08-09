Dva dječaka ozlijeđena u padu balkona! Vatrogasci: Bili su pod betonom; Liječnica: U bolnici su

Dvoje maloljetnika ozlijeđeno je u subotu nakon što je pao balkon napuštene vile na području Pećina u Rijeci.

Kako je izvijestila primorsko-goranska policija, do urušavanja je došlo oko 20.45 sati, a u trenutku pada betonske ploče na njoj su bile četiri maloljetne osobe.

Dvoje ozlijeđenih pomogli su izvući riječki vatrogasci, a potom su prebačeni u KBC Rijeka radi pružanja liječničke pomoći.

- Oko 22 sata primili smo dva dečka starosti od 14 i 16 godina koji su pali s visine nakon urušavanja balkona. Po dolasku su zbrinuti i obrađeni u hitnoj kirurškoj pedijatrijskoj ambulanti KBC-a Rijeka. Nakon radiološke i laboratorijske obrade smješeni su na Kliniku za dječju kirurgiju gdje se sada i nalaze. Oni su stabilno i izvan životne opaanosti. Tijekom noći su dodatno kirurški obrađeni. Njihovo zdravstveno stanje zahtijeva daljnji liječnički nadzor tako da će biti do daljnjega zadržani na odjelu - izvijestila je u nedjelju dežurna liječnica doc. dr. sc. Suzana Sršen Medančić s Klinike za dječju kirurgiju.

Rijeka: Urušeni balkon napuštenog objekta na Pećinama | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Riječki vatrogasci rekli su nam kako su dječake zatekli ispod betonske konstrukcije te su ih morali izvući,

- Izašli smo na teren s dva vatrogasna kamiona te osam vatrogasaca. Na mjestu intervencije zatekli smo armiranu, betonsku konstrukciju ispod koje su se nalazile dvije maloljetne osobe. Odmah smo krenuli u izvlačenje na način da smo mu morali pristupiti uz pomoć specijaliziranih hidrauličkih alata. Nakon što smo ih sretno izvukli ispod hrpe urušenog materijala, predani su medicinskoj pomoći na daljnju obradu. Radi se o napuštenom objektu na Pećinama u kojem nitko ne živi. Obojica su tijekom izvlačenja bila pri svijesti - rekao nam je dežurni vatrogasni zapovjednik Albert Blažević.