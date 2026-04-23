Dva Hrvata zarobljena u paklu Hormuza: 'Kako će proći samo ovisi o volji otmičara...'

Mornarica Revolucionarne garde Irana zaplijenila je jučer brod MSC Francesca, na kojemu se nalaze dva hrvatska pomorca. Prema snimkama koje su objavili, vidi se kako mornarica prilazi brodu i ulazi na njega. Sve izgleda izrežirano što bi značilo kako su snimci nastali nakon zapljene broda, piše BBC. Osim njega, naveli su kako je zaplijenjen i brod MSC Epaminondas, što je jučer demantirala grčka vlada.

- Imamo informaciju da su navedeni brodovi zaplijenjeni i da su se na brodu MSC Francesca nalazila i dva hrvatska pomorca, no oni su, koliko znamo, na sigurnom i životi im nisu ugroženi. Točnije, imamo potvrdu da nisu ni na koji način maltretirani niti su im oduzete stvari, pa čak ni mobiteli. Očekujemo da će se ministarstvo preko svoje diplomacije pobrinuti o daljnjem tijeku situacije vezane za navedene pomorce. Ono što nam smeta jest što je kompanija uopće odlučila izlagati brodove ovakvom riziku. Znamo da imamo ratno stanje i da je tjesnac blokiran te smatram da se ljude nije trebalo izlagati ovakvoj opasnosti. Oštro osuđujem ovakve eksperimente - rekao je Neven Melvan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske.

Prema posljednjim dostupnim podacima, MSC Francesca se nalazi u Omanskom zaljevu. Riječ je o kontejnerskom brodu koji plovi pod zastavom Paname. Dugačak je 363,57 metara, a širok 45,66 metara. Brod je klasificiran kao teretni brod s oznakom "Hazard A (Major)", što upućuje na mogućnost prijevoza potencijalno opasnog tereta.

- Odmah po zaprimanju informacije o događaju, hrvatska diplomatska i konzularna služba pravodobno je poduzela sve aktivnosti iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja točnog činjeničnog stanja. MVEP je u stalnom kontaktu s obiteljima hrvatskih pomoraca, kao i s relevantnim hrvatskim i međunarodnim tijelima. Naš je prioritet zaštita interesa, prava i sigurnosti hrvatskih državljana, te nastavljamo pomno pratiti razvoj situacije i poduzimati sve potrebne korake u okviru svojih ovlasti - potvrdili su nam iz Ministarstva vanjskih poslova.

Na brodu se nalaze i četiri crnogorska pomorca što je potvrdio crnogorski ministar pomorstva Filip Radulović istaknuvši kako su pregovori između brodarske kompanije i iranskih vlasti u tijeku.

Jedan iskusni hrvatski pomorac, koji je zbog prirode posla morao ostati anoniman, kaže kako sve ovisi od pregovora kompanije.

- O volji otmičara ovisi kako će proći naši ljudi. Ono što se ne priča, a javna je tajna, brodarskim kompanijama uvijek su važniji brod i teret od posade - upozorava pomorac.

Dodaje kako svaka tvrtka ima svoje planove u slučaju napada gusara, kao i bunkere, sigurna mjesta unutar broda. No u ovom slučaju nikome nije jasno zašto su riskirali prolazak.