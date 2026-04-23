Irancima kapnula prva pinka od Hormuza? Naplaćuju u juanima, bitcoinima, samo da nisu dolari

Zamjenik predsjednika iranskog parlamenta, Hamidreza Haji Babaei, izjavio je da su prvi prihodi prikupljeni od pristojbi nametnutih brodovima koji koriste Hormuški tjesnac uplaćeni na račun središnje banke.

Prema izvješću Tasnim News Agency, nije iznio dodatne pojedinosti o tome kako su prihodi prikupljeni niti tko ih je platio.

Prije trenutačnog primirja Teheran je tvrdio da je prolaz ograničio na, kako ih naziva, “prijateljske” zemlje, a govorilo se i o naplati pristojbi za brodove koji prolaze kroz tjesnac.

Međutim, u to vrijeme nije bilo pojašnjenja o tome koliki bi iznos Iran naplaćivao ili naplaćuje li ga uopće.

Primjerice, krajem ožujka iransko veleposlanstvo u Indiji demantiralo je tvrdnje da Teheran naplaćuje brodovima dva milijuna dolara za prolazak.

Danas je još jedan visoki iranski zastupnik, Alireza Salimi, izjavio za Tasnim News Agency: “Čuo sam iz pouzdanih izvora da je Iran naplatio pristojbe brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac.”

“Iznos i naknade prikupljene od svakog od tih brodova razlikuju se ovisno o vrsti i količini tereta te razini rizika koju nose, a Iran određuje kako i u kojoj mjeri se te naknade prikupljaju. Mi određujemo pravila”, rekao je.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je zaprijetio brodovima koji plaćaju pristojbe Iranu za korištenje Hormuškog tjesnaca.

Iran je pokušao pretvoriti Hormuški tjesnac u svojevrsni geopolitički “naplatni koridor”, zahtijevajući da određeni brodovi plaćaju za siguran prolaz ne u američkim dolarima, nego u kineskim juanima ili kriptovalutama poput Bitcoin. Prema više izvora, te naknade mogu doseći i do dva milijuna dolara po tankeru ili se obračunavati po barelu nafte, a provodi ih Revolucionarna garda kao dio ratnih mjera kontrole.