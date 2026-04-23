Obavijesti

News

Komentari 1
PENTAGON PROCIJENIO

Kaos u Hormuškom tjesnacu: uklanjanje mina moglo bi trajati šest mjeseci i podići cijene nafte

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Stringer

Uklanjanje mina iz Hormuškog tjesnaca moglo bi potrajati šest mjeseci, utječući razmjerno na globalne cijene nafte, procijenio je Pentagon tijekom povjerljive prezentacije američkom Kongresu, što je u srijedu otkrio Washington Post (WP)

Novine su citirale tri neimenovana dužnosnika koji su rekli da su "zakonodavci obaviješteni da je Iran možda postavio 20 ili više mina u i oko Hormuškog tjesnaca". Prema prezentaciji dužnosnika obrane, "neke su postavljene daljinski pomoću tehnologije GPS", što komplicira njihovo otkrivanje. Druge su navodno "postavile iranske snage koristeći male brodove". Glasnogovornik Pentagona ocijenio je informacije Washington Posta "netočnima", prema listu.

No, zapravo o pitanju miniranja tjesnaca, kroz koji obično prolazi petina svjetskih pošiljki nafte, postoji malo pouzdanih informacija.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološka vojska zemlje, upozorio je sredinom travnja na "opasnu zonu" od 1400 km², 14 puta veću od Pariza, gdje bi se mogle nalaziti mine.

Prošli tjedan, predsjednik SAD-a Donald Trump tvrdio je da je Teheran, "uz pomoć Sjedinjenih Država, uklonio ili je u procesu uklanjanja svih morskih mina". Međutim, Islamska Republika nije potvrdila ovu informaciju.

Brodovlasnici pak ostaju oprezni.

Čak i ako Teheran i Washington službeno ponovno otvore Hormuški tjesnac, bit će im potrebna pojašnjenja o brodskim putovima, a strahuju i od tih mina, upozorio je prošlog petka Nils Haupt, glasnogovornik njemačkog brodarskog diva Hapag-Lloyd.

Nekoliko zemalja koje nisu zaraćene strane izrazilo je spremnost za "neutralnu misiju" kako bi osigurali Hormuški tjesnac.

Taj vitalni tjesnac sada je u središtu sukoba koji je započeo 28. veljače izraelskim i američkim napadima na Iran, prije nego što je primirje između Washingtona i Teherana stupilo na snagu 8. travnja.

Prema Teheranu, brodovi moraju dobiti odobrenje za izlazak ili ulazak u Zaljev kroz Hormuški tjesnac, dok Sjedinjene Države blokiraju pristup iranskim lukama od 13. travnja.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026