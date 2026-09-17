Vlada je sukladno članku 56. Zakona o obrani donijela odluku kojom se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama.
KOD JABLANICE
Dva hrvatska kanadera idu u BiH gasiti požar
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Vlada Republike Hrvatske odobrila je u četvrtak na telefonskoj sjednici korištenje dvaju kanadera radi pružanja humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini u gašenju požara na području općine Jablanica.
Vlada je sukladno članku 56. Zakona o obrani donijela odluku kojom se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama.
Za izvršenje te zadaće odobrava se korištenje dvaju zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.
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