Dva hrvatska kanadera idu u BiH gasiti požar

Vlada Republike Hrvatske odobrila je u četvrtak na telefonskoj sjednici korištenje dvaju kanadera radi pružanja humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini u gašenju požara na području općine Jablanica.

Vlada je sukladno članku 56. Zakona o obrani donijela odluku kojom se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama.

Za izvršenje te zadaće odobrava se korištenje dvaju zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.