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KOD JABLANICE

Dva hrvatska kanadera idu u BiH gasiti požar

Piše HINA,
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Dva hrvatska kanadera idu u BiH gasiti požar
Požar kod Milne i dalje nije pod kontrolom | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Vlada je sukladno članku 56. Zakona o obrani donijela odluku kojom se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama.

Vlada Republike Hrvatske odobrila je u četvrtak na telefonskoj sjednici korištenje dvaju kanadera radi pružanja humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini u gašenju požara na području općine Jablanica.

Vlada je sukladno članku 56. Zakona o obrani donijela odluku kojom se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama. 

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Za izvršenje te zadaće odobrava se korištenje dvaju zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

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