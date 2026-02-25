Obavijesti

ČAST I POŠTENJE

Dva komunalna redara primili mito od 1500 eura

Sibenik: Ponuda voca i povrca na sibenskoj gradskoj trznici | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Tužiteljstvo sumnja da su dvojica komunalnih redara 22. i 23. listopada u Svetom Ivanu Zelini zatekli dvije osobe u povlačenju drvnih trupaca po kolniku i predočili im da je time počinio kažnjivo djelo za koje se može izreći novčana kazna od 5000 do 6000 eura

Uskok je dovršio istragu i pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv dvojice zelinskih komunalnih redara koje sumnjiče da su primili 1500 eura mita.

Tužiteljstvo sumnja da su dvojica komunalnih redara 22. i 23. listopada u Svetom Ivanu Zelini zatekli dvije osobe u povlačenju drvnih trupaca po kolniku i predočili im da je time počinio kažnjivo djelo za koje se može izreći novčana kazna od 5000 do 6000 eura.

Sukladno zajedničkom dogovoru, pozvali su jednu od tih osoba na sastanak u ugostiteljski objekt te joj je prvookrivljeni ponudio da će za 1500 eura mita osigurati brisanje svih prijava inspekciji te da ne bude prekršajno sankcionirana.

U ISTRAŽNOM JE ZATVORU Maloljetnik u Trogiru motorom pokušao pregaziti policajca pa ga htio podmititi s 1000 eura
Maloljetnik u Trogiru motorom pokušao pregaziti policajca pa ga htio podmititi s 1000 eura

Stoga je 23. listopada drugookrivljeni kontaktirao tu osobu telefonom i zatražio da izvrši dogovoreno ako želi da se njen slučaj riješi. Prvoosumnjičeni se potom s tom osobom sastao u drugom ugostiteljskom objektu te primio 1500 za sebe i svog suokrivljenika.

Istraga protiv njih pokrenuta je u listopadu 2025. kada su osumnjičenici pušteni da se brane sa slobode , ali im je određena zabrana obavljanja poslovne aktivnosti.

