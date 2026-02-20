Obavijesti

U ISTRAŽNOM JE ZATVORU

Maloljetnik u Trogiru motorom pokušao pregaziti policajca pa ga htio podmititi s 1000 eura

Piše HINA,
Foto: Policija

Policija je mladića svladala i uhitila zbog kaznenog djela prisile prema službenoj osobi

U istražnom zatvoru završio je 17-godišnjak koji je u srijedu uhićen u Trogiru nakon što je motociklom pokušao pregaziti policajca te mu tri puta nudio mito od tisuću eura kako bi izbjegao kazneni progon, izvijestila je u petak splitsko-dalmatinska policija.

Pripadnici interventne policije uočili su maloljetnika kako ulicama Trogira vozi motocikl bez registracijskih oznaka na stražnjem kotaču. Unatoč svjetlosnim i zvučnim signalima, vozač se odbio zaustaviti, pretjecao je preko pješačkog prijelaza i nastavio vožnju u blizini osnovne škole, nakon čega je u jednom trenutku ugasio vozilo.

Kada su mu policajci prišli, maloljetnik je ponovno pokrenuo motocikl i ubrzao izravno prema policijskom službeniku. Policajac se uspio izmaknuti kako bi izbjegao nalet, a zatim je rukom uhvatio vozača te su obojica pala na tlo.

Policija je mladića svladala i uhitila zbog kaznenog djela prisile prema službenoj osobi, a nakon kriminalističkog istraživanja prijavljen je i za davanje mita jer je policajcima u tri navrata nudio tisuću eura kako bi obustavili postupanje.

Uz kaznenu prijavu, protiv maloljetnika slijedi i postupak zbog niza prometnih prekršaja, uključujući vožnju bez položenog vozačkog ispita i opasnu vožnju. Motocikl mu je privremeno oduzet, kao i prometna dozvola za kojom je ranije bila raspisana potraga.

Osumnjičeni maloljetnik predan je pritvorskom nadzorniku, a nadležni sud odredio mu je istražni zatvor, priopćila je policija.

