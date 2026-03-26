Dva Pavlekova najbliža čovjeka dovedena u Uskok: Kriminal je opisan na čak 12 stranica?!

Nenad Eror opet se našao u rukama policije, ovog puta kao uhićenik kojeg dovode u Uskok na ispitivanje. Nekadašnji glasnogovornik, koji je to postao zbog prijateljstva s pravim ljudima, ovo je mogao očekivati nakon što su ga zaustavili prije mjesec dana sa 120 tisuća eura gotovine i popisom imena s ciframa.

Zagreb: Nenad Eror priveden je na USKOK u aferi skijaški savez | Foto: Josip Mikacic /PIXSELL

Eror je godinama Pavleku čovjek od povjerenja, a svoj uspon počeo je kao ugostitelj u Maksimiru. Tamo je upoznao 90-ih skijaše, uskoro je restoran propao, a on je postao kuhar skijaške reprezentacije, preuzimao sve više zadataka i na kraju postao glasnogovornik.

Kako doznajemo neslužbeno, i Eror i Raos su navodno odlazili u Austriju po gotovinu, a Pavlek ih je upozoravao da moraju primateljima napomenuti da novac nikako ne stavljaju na bankovne račune. Navodno je Pavlek određivao kome ide koliko novca, i to godinama. Male su šanse da odrasle osobe ne znaju da je primanje honorara na ruke nezakonito, pa istražitelji vjeruju da je Pavlek 'mir' održavao po principu 'krao je ali je i nama dao'.

Osim na vilu u Ibizi te skupu odjeću i torbice za tri žene koje su 'ispeglale' pola milijuna eura, 24sata neslužbeno doznaje da Uskok vjeruje da su potrošili i oko tri milijuna eura na putovanja na Maldive, u Egipat, Dubai, SAD, Francusku...

Zagreb: Privođenje osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu | Foto: Josip Mikacic /PIXSELL

Prije Erora, ispitan je dugogodišnji tajnik HSS-a, Damir Raos. Ispitivanje je trajalo oko pola sata, njegov odvjetnik nije mogao reći ništa drugo osim da je inkriminacija opisana na čak 12 stranica, što je jako puno u ovoj fazi postupka, te da je stvar komplicirana.

Nakon ispitivanja, Raos je odveden na Oranice, a tek sutra će se znati hoće li Uskok za njih tražiti istražni zatvor. Za očekivati je da hoće.