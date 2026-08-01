Dva potresa zatresla područje Zagreba. Hrvati zatrpali EMSC: 'Probudio me, osjetio se dobro'

Šire područje Zagreba rano jutros zatresla su dva slabija potresa u razmaku od samo osam minuta. Seizmološka služba zabilježila je prvi potres u 4.11 sati, a drugi u 4.19 sati. Epicentri oba potresa bili su u podsljemenskoj zoni.

Magnituda prvog potresa iznosila je 2,3 prema Richteru, dok je drugi bio magnitude 2,1. Intenzitet oba potresa procijenjen je na III. stupanj Europske makroseizmičke ljestvice.

Iako se nije radilo o snažnim potresima, na stranici Europsko-mediteranskog seizmološkog centra objavljeno je više od 150 komentara građana koji su osjetili podrhtavanje.

- Stubičke Toplice, osjetilo se puno jače nego što piše. Probudilo me, zatreslo dva puta u razmaku od nekoliko minuta - napisao je jedan korisnik.

- Dva puta je bilo i pošteno se osjetilo oba puta - stoji u drugom komentaru.

Građani su navodili da je podrhtavanje bilo kratko, ali popraćeno tutnjavom.

- Zatreslo, već drugi put. Osjetio se i tutanj - napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

- Spavala sam i osjetila na krevetu kako je kratko zatreslo.

- Kratko, ali jako. Poslije njega uslijedio je još jedan slabiji - opisao je jedan od građana.