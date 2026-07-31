Jak potres zatresao jug Italije: 'Trajalo je više od 20 sekundi, nemamo struje ni interneta...'

Potres magnitude 4,3 prema Richteru pogodio je u petak u 19.46 sati jug Italije. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar je bio 13 kilometara zapadno od Napulja, a potres je zabilježen na dubini od oko dva kilometra.

Podrhtavanje tla osjetilo se na širem području Napulja, a brojni građani opisali su snažno i dugotrajno podrhtavanje.

- Treslo je 20 sekundi, vjerojatno i dulje, a zatim je nestalo struje - napisao je jedan stanovnik koji živi u blizini epicentra.

Na platformi EMSC-a nizali su se komentari građana koji su opisivali trenutke tijekom potresa.

- Nalazimo se u Napulju, u stanu je nestalo struje, cijeli se stan tresao, nemamo čak ni internet - napisao je jedan korisnik.

- Bio sam u supermarketu u prizemlju zgrade, proizvodi su padali s polica, a onda je odjednom nestalo električne energije - opisao je drugi.

- Police su se njihale lijevo-desno, monitori na stolu također, nije bilo štete, ali bilo je zaista neugodno - stoji u još jednom svjedočanstvu.

Za sada nema informacija o ozlijeđenima ni većoj materijalnoj šteti, a talijanske službe prate stanje na pogođenom području.