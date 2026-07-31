Obavijesti

News

Komentari 0
magnituda 4,3

Jak potres zatresao jug Italije: 'Trajalo je više od 20 sekundi, nemamo struje ni interneta...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Jak potres zatresao jug Italije: 'Trajalo je više od 20 sekundi, nemamo struje ni interneta...'
Foto: EMSC
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Podrhtavanje tla osjetilo se na širem području Napulja, a brojni građani opisali su snažno i dugotrajno podrhtavanje

Potres magnitude 4,3 prema Richteru pogodio je u petak u 19.46 sati jug Italije. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar je bio 13 kilometara zapadno od Napulja, a potres je zabilježen na dubini od oko dva kilometra.

Podrhtavanje tla osjetilo se na širem području Napulja, a brojni građani opisali su snažno i dugotrajno podrhtavanje.

- Treslo je 20 sekundi, vjerojatno i dulje, a zatim je nestalo struje - napisao je jedan stanovnik koji živi u blizini epicentra.

traje potraga za nestalima Broj poginulih u potresu u Japanu porastao na 30, tisuće ljudi ostale bez struje i vode
Broj poginulih u potresu u Japanu porastao na 30, tisuće ljudi ostale bez struje i vode

Na platformi EMSC-a nizali su se komentari građana koji su opisivali trenutke tijekom potresa.

- Nalazimo se u Napulju, u stanu je nestalo struje, cijeli se stan tresao, nemamo čak ni internet - napisao je jedan korisnik.

- Bio sam u supermarketu u prizemlju zgrade, proizvodi su padali s polica, a onda je odjednom nestalo električne energije - opisao je drugi.

- Police su se njihale lijevo-desno, monitori na stolu također, nije bilo štete, ali bilo je zaista neugodno - stoji u još jednom svjedočanstvu.

Za sada nema informacija o ozlijeđenima ni većoj materijalnoj šteti, a talijanske službe prate stanje na pogođenom području.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Italija suspendirala Schengen sa Španjolskom zbog migrantske krize na Ceuti. Stiglo ih 50.000
TISUĆE SE OKUPLJAJU U MAROKU

Italija suspendirala Schengen sa Španjolskom zbog migrantske krize na Ceuti. Stiglo ih 50.000

Povremeno dolazi do sukoba sa snagama sigurnosti, uključujući bacanje kamenja, a u blizini graničnog prijelaza izgorio je autobus. U tom incidentu nije bilo ozlijeđenih.
VIDEO Teška nesreća na A1: Prekinut promet prema moru, sletio helikopter kraj Zdenčine
STRADALI MOTORISTI

VIDEO Teška nesreća na A1: Prekinut promet prema moru, sletio helikopter kraj Zdenčine

Kako se doznaje došlo je do pada motocikla s dvoje ljudi, jednoj osobi se pruža pomoć zbog čega je stigao i helikopter kojim se prevozi u bolnicu.
Fenomen Željka Keruma! Kako je od bagerista u Iraku, šećera došao do milijuna, ali i dugova
USPON I PAD

Fenomen Željka Keruma! Kako je od bagerista u Iraku, šećera došao do milijuna, ali i dugova

Željko Kerum uhićen je u akciji Uskoka. Uz njegovu poduzetničku i političku karijeru veže se niz kontroverzi. Od prvih zarada, dugova do suludih izjava. 'Rupe? Što mislite kako je meni u Ferrariju'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026