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PODMETNUT POŽAR? Dva požara u Kaštelima u 13 minuta. Pojavile se šokantne snimke

Piše 24sata,
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PODMETNUT POŽAR? Dva požara u Kaštelima u 13 minuta. Pojavile se šokantne snimke
Foto: Dalmatinski portal
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Požar je jutros nakon ponoći izbio na Malačkoj u Kaštel Starom

Splitska policija istražuje dva požara koja su jutros u razmaku od samo 13 minuta izbila na području Kaštela, piše Dalmatinski portal. U tijeku je kriminalistička istraga o požaru na Malački u Kaštel Starom, a pojavila se i snimka nadzorne kamere koja pobuđuje sumnju da je požar podmetnut.

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Snimke podmetanja požara VIDEO
Snimke podmetanja požara | Video: Dalmatinski portal

Požar je jutros nakon ponoći izbio na Malačkoj u Kaštel Starom. Izgorjelo je 5000 kvadrata trave niskog raslinja. Vatru su nešto prije 3 sata ugasili pripadnici DVD-ova Mladost i Kaštela.

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Gotovo istodobno, oko 1 sat, požar je izbio i na području Rudina u Kaštel Novom. I ondje je izgorjelo oko 5000 četvornih metara trave i niskog raslinja. Požar je ugašen oko 2.30 sati, a s vatrom su se borili pripadnici DVD-ova Gomilica, Mladost, Kaštela i Solin te JVP-a Trogir.

 - Na mjestu događaja obavljen je očevid te je u tijeku kriminalističko istraživanje - objavila je policija koja je potvrdila da ima snimke.

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Komentari 42
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