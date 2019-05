Dva puta se srušio u 5 mjeseci: Boeing 737 MAX će opet letjeti

Međunarodna udruga za zračni prijevoz (IATA) očekuje da bi se Boeing Co 737 MAX u upotrebu mogao vratiti u kolovozu, rekao je čelnik udruge u srijedu te dodao da će o tome konačnu riječ imati regulatori.

MAX 737 prizemljen je širom svijeta u ožujku nakon pada u Etiopiji kad je poginulo svih 157 ljudi u zrakoplovu, što je bio drugi pad tog modela aviona u pet mjeseci.

"Ne očekujemo da će se ponovno vratiti u upotrebu prije isteka 10 do 12 tjedana", rekao je generalni direktor Alexandre de Juniac u Seulu. "Međutim to nije u našim rukama. To je u rukama regulatora".

IATA planira organizirati sastanak sa zrakoplovnim tvrtkama, regulatorima i proizvođačima za 5 do 7 tjedana kako bi razgovarali o tome što je potrebno da se MAX 737 vrati u upotrebu, rekao je de Juniac.

Na sastanku IATA-e prošli tjedan u Montrealu, dodao je, predstavnici zrakoplovnih tvrtki rekli su da žele usko surađivati s regulatorima na odluci o vraćanju tog tipa zrakoplova u uporabu.