Dva snažna potresa pogodila Cipar: 'Sve se treslo, jezivo!'

Dva snažna potresa zatresla su Cipar u srijedu, priopćio je Euro-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Prvi potres magnitude 5,2 po Richteru zabilježen je u 11.31 po lokalnom vremenu. Epicentar tog potresa bio je u moru, blizu jugozapadne obale otoka, na dubini od oko 10 kilometara. Oko 54 kilometra zapadno od Limasola i 5 kilometara sjeveroistočno od Pafosa.

Foto: EMSC

Nekoliko sati kasnije, u 16.23 sati po lokalnom vremenu, zatresao je potres magnitude 5,3. Epicentar drugog potresa također je bio u moru, na dubini od 14 kilometara, otprilike 50 kilometara zapadno od Limasola i 10 kilometara sjeveroistočno od Pafosa.

Nakon tog udara, uslijedio je niz podrhtavanja tla.

'Tresla mi se cijela kuća'

Mnogi stanovnici i turisti prijavili su da su osjetili potres, a neki su i priložili fotografije štete koju je podrhtavanje tla prouzrokovalo.

- Tresla mi se cijela kuća, a sa zida su pale fotografije. Jezivo - napisao je netko udaljen 37 kilometara od epicentra.

Oba su potresa snažno zatresla zapadne dijelove otoka, a mnogi stanovnici i turisti prijavili su da su osjetili podrhtavanje tla. Prema pisanju novinske agencije Reuters, potres se osjetio i u dijelovima Libanona.

Foto: EMSC

Civilna zaštita izvijestila je da su u selu u blizini epicentra oštećene pojedine kuće, no ozlijeđenih nema.

Privremeno je došlo do prekida telekomunikacijskih veza, a s obližnjih su se brda na autocestu prema Pafosu i na druge prometnice odronile stijene. Grčka državna televizija objavila je da su javne zgrade nakratko evakuirane zbog potresa.