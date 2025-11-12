Obavijesti

News

Komentari 0
EVAKUIRANE JAVNE ZGRADE

Dva snažna potresa pogodila Cipar: 'Sve se treslo, jezivo!'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Dva snažna potresa pogodila Cipar: 'Sve se treslo, jezivo!'
2
Foto: EMSC

Mnogi stanovnici i turisti prijavili su da su osjetili potres, a neki su i priložili fotografije štete koju je podrhtavanje tla prouzrokovalo

Dva snažna potresa zatresla su Cipar u srijedu, priopćio je Euro-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Prvi potres magnitude 5,2 po Richteru zabilježen je u 11.31 po lokalnom vremenu. Epicentar tog potresa bio je u moru, blizu jugozapadne obale otoka, na dubini od oko 10 kilometara. Oko 54 kilometra zapadno od Limasola i 5 kilometara sjeveroistočno od Pafosa.

Foto: EMSC

Nekoliko sati kasnije, u 16.23 sati po lokalnom vremenu, zatresao je potres magnitude 5,3. Epicentar drugog potresa također je bio u moru, na dubini od 14 kilometara, otprilike 50 kilometara zapadno od Limasola i 10 kilometara sjeveroistočno od Pafosa.

Nakon tog udara, uslijedio je niz podrhtavanja tla.

'Tresla mi se cijela kuća'

Mnogi stanovnici i turisti prijavili su da su osjetili potres, a neki su i priložili fotografije štete koju je podrhtavanje tla prouzrokovalo.

- Tresla mi se cijela kuća, a sa zida su pale fotografije. Jezivo -  napisao je netko udaljen 37 kilometara od epicentra.

STRAVIČAN DAN Prije 145 godina potres je razorio Zagreb. Šenoa: 'Nikad nisam vidio užasnije slike!'
Prije 145 godina potres je razorio Zagreb. Šenoa: 'Nikad nisam vidio užasnije slike!'

Oba su potresa snažno zatresla zapadne dijelove otoka, a mnogi stanovnici i turisti prijavili su da su osjetili podrhtavanje tla. Prema pisanju novinske agencije Reuters, potres se osjetio i u dijelovima Libanona.

Foto: EMSC

Civilna zaštita izvijestila je da su u selu u blizini epicentra oštećene pojedine kuće, no ozlijeđenih nema.

Privremeno je došlo do prekida telekomunikacijskih veza, a s obližnjih su se brda na autocestu prema Pafosu i na druge prometnice odronile stijene. Grčka državna televizija objavila je da su javne zgrade nakratko evakuirane zbog potresa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja
UGOVOR KLAIĆEVE S PRIVATNOM KLINIKOM

Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja

U Klaićevoj se termini za neuropedijatra daju za srpanj 2026.• Za psihijatra u Klaićevoj djeca moraju čekati do rujna 2026. • Ministarstvo zna da je Klaićeva potpisala ugovor s privatnom Poliklinikom Helena u vlasništvu supruge bivšeg ravnatelja Klaićeve Gorana Roića
Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život
U BOLNICI JE

Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život

Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, navodi DORH
Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...
GABI, IZDRŽI!

Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...

Bivša premijerova miljenica Gabrijela Žalac prvi dan u zatvoru provela je sama u ćeliji. Za doručak je imala čaj, kruh i namaze. U Požegi će imati i frizera, a može i raditi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025