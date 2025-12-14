DVD Stružec uvodi nove članove posade! 'Plišanci će biti s nama, želimo djeci olakšati traume'

Vatrogasna postrojba DVD Stružec odlučila je uvesti nove članove u svoju posadu - plišance, a njihova zadaća je olakšati teška i traumatična iskustva djeci u najosjetljivijim trenucima. Inače, DVD Stružec pokriva dio autoceste A3 kod Popovače prema Kutini gdje često interveniraju u najgorim nezgodama.

Foto: DVD Stružec

Foto: DVD Stružec

- Potaknuti sve većim brojem intervencija u kojima se susrećemo s onima najmanjima i najranjivijima – djecom – odlučili smo poslušati prijedloge naših operativaca. Po uzoru na JVP Grada Zagreba, u naša vozila od danas uvodimo nove članove posade Njihova zadaća je jednostavna, ali iznimno važna – olakšati teška i traumatična iskustva djeci u najosjetljivijim trenucima - napisali su u objavi na svojem Facebook profilu.

Foto: DVD Stružec

Od ove nedjelje u njihovim će vozilima uvijek biti prisutni plišanci, a smatraju da je ponekad dovoljan mali znak pažnje da donese osjećaj sigurnosti tamo gdje je najpotrebnije.