PO UZORU NA JVP GRADA ZAGREBA

DVD Stružec uvodi nove članove posade! 'Plišanci će biti s nama, želimo djeci olakšati traume'

DVD Stružec uvodi nove članove posade! 'Plišanci će biti s nama, želimo djeci olakšati traume'
Foto: DVD Stružec

Od ove nedjelje u njihovim će vozilima uvijek biti prisutni plišanci, a smatraju da je ponekad dovoljan mali znak pažnje da donese sigurnost

Vatrogasna postrojba DVD Stružec odlučila je uvesti nove članove u svoju posadu - plišance, a njihova zadaća je olakšati teška i traumatična iskustva djeci u najosjetljivijim trenucima. Inače, DVD Stružec pokriva dio autoceste A3 kod Popovače prema Kutini gdje često interveniraju u najgorim nezgodama.

Foto: DVD Stružec
Foto: DVD Stružec

- Potaknuti sve većim brojem intervencija u kojima se susrećemo s onima najmanjima i najranjivijima – djecom – odlučili smo poslušati prijedloge naših operativaca. Po uzoru na JVP Grada Zagreba, u naša vozila od danas uvodimo nove članove posade  Njihova zadaća je jednostavna, ali iznimno važna – olakšati teška i traumatična iskustva djeci u najosjetljivijim trenucima - napisali su u objavi na svojem Facebook profilu.

Foto: DVD Stružec
Od ove nedjelje u njihovim će vozilima uvijek biti prisutni plišanci, a smatraju da je ponekad dovoljan mali znak pažnje da donese osjećaj sigurnosti tamo gdje je najpotrebnije.

