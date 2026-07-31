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Dvije Osječanke u prevarama ostale bez 36.000 €: Novac uzeli lažni liječnik i agenti...

Piše Ivan Štengl,
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Dvije Osječanke u prevarama ostale bez 36.000 €: Novac uzeli lažni liječnik i agenti...
Foto: AI
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Policija je izdala dodatne savjete kako pomoći onima u zlatnoj dobi s mogućim prevarantima

Policija je objavila detalje nove dvije prevare na štetu starijih građana. Riječ je o dva odvojena slučaja iz Osijeka u kojoj su oštećeni ostali bez više tisuća eura. 

U prvom je slučaju riječ o lažnom liječniku koji se nazvao 79-godišnju ženu te se predstavio kao lažni liječnik. On je rekao starici da hitno treba platiti liječenje kćeri, a ona je nažalost nepoznatoj osobi predala 5000 eura.

LAŽNE KRIPTO VALUTE Hrvat (73) ostao bez 500.000 eura na lažnim kripto valutama, pa ga prevarili za još 47.000...
Hrvat (73) ostao bez 500.000 eura na lažnim kripto valutama, pa ga prevarili za još 47.000...

Policija je navela da je staricu prevario 69-godišnji Bugarin koji je predan u pritvor.

U drugom slučaju iz Osijeka, 78-godišnju Osječanku nepoznate osobe su tijekom srpnja kao lažni agenti za povrat novca oštećenim osobama prevarili za 31.300 eura.

Policija intenzivno traga za počiniteljima.

Valjalo bi naše bližnje te susjede u zlatnoj dobi upoznati sa samozaštitnim ponašanjem:
 
•          Ne puštajte u dom nepoznate osobe
(došao mi je na vrata i predstavio se kao policajac. Pokazao je značku. Rekao je da provjerava novčanice zbog sumnje u krivotvorenje. Povjerovala sam mu i predala sav novac. Ostala sam bez svega)
 
Na vrata Vam nikada neće doći policajac i tražiti novac.
 
•          Ne nasjedajte na ljubaznost nepoznate osobe na vratima
(pokucala mi je mlada trudna žena i zatražila čašu vode. Kada sam joj otišao po čašu vode, ukrala mi je svu moju životnu ušteđevinu)
 
•          Ništa ne potpisujte bez savjeta s osobama od povjerenja
(sklopio sam ugovor s teleoperaterom, koji mi je preskup, a ne mogu prekinuti ugovor)
 
•          Ne dijelite osobne i bankovne podatke putem interneta ili telefona
(dala sam sve svoje osobne i bankovne podatke nepoznatoj osobi. Ubrzo sam shvatila da sam ostala bez novca. Kako ću reći svojima?)
 
- Preporučujemo posjet internet stranici webheroj.hr, koja je dio projekta Ministarstva unutarnjih poslova, a na kojoj se nalaze detaljne informacije o vrstama prijevara, kako ih prepoznati te konkretne savjete kako se zaštititi i unaprijediti svoju računalnu sigurnost - navodi policija.

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