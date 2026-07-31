Dvije Osječanke u prevarama ostale bez 36.000 €: Novac uzeli lažni liječnik i agenti...

Policija je objavila detalje nove dvije prevare na štetu starijih građana. Riječ je o dva odvojena slučaja iz Osijeka u kojoj su oštećeni ostali bez više tisuća eura.

U prvom je slučaju riječ o lažnom liječniku koji se nazvao 79-godišnju ženu te se predstavio kao lažni liječnik. On je rekao starici da hitno treba platiti liječenje kćeri, a ona je nažalost nepoznatoj osobi predala 5000 eura.

Policija je navela da je staricu prevario 69-godišnji Bugarin koji je predan u pritvor.

U drugom slučaju iz Osijeka, 78-godišnju Osječanku nepoznate osobe su tijekom srpnja kao lažni agenti za povrat novca oštećenim osobama prevarili za 31.300 eura.

Policija intenzivno traga za počiniteljima.

Valjalo bi naše bližnje te susjede u zlatnoj dobi upoznati sa samozaštitnim ponašanjem:



• Ne puštajte u dom nepoznate osobe

(došao mi je na vrata i predstavio se kao policajac. Pokazao je značku. Rekao je da provjerava novčanice zbog sumnje u krivotvorenje. Povjerovala sam mu i predala sav novac. Ostala sam bez svega)



Na vrata Vam nikada neće doći policajac i tražiti novac.



• Ne nasjedajte na ljubaznost nepoznate osobe na vratima

(pokucala mi je mlada trudna žena i zatražila čašu vode. Kada sam joj otišao po čašu vode, ukrala mi je svu moju životnu ušteđevinu)



• Ništa ne potpisujte bez savjeta s osobama od povjerenja

(sklopio sam ugovor s teleoperaterom, koji mi je preskup, a ne mogu prekinuti ugovor)



• Ne dijelite osobne i bankovne podatke putem interneta ili telefona

(dala sam sve svoje osobne i bankovne podatke nepoznatoj osobi. Ubrzo sam shvatila da sam ostala bez novca. Kako ću reći svojima?)



- Preporučujemo posjet internet stranici webheroj.hr, koja je dio projekta Ministarstva unutarnjih poslova, a na kojoj se nalaze detaljne informacije o vrstama prijevara, kako ih prepoznati te konkretne savjete kako se zaštititi i unaprijediti svoju računalnu sigurnost - navodi policija.