Dvije osobe poginule u zrakoplovnoj nesreći u Austriji

Dvije osobe poginule su, a dvije su teško ozlijeđene u padu malog zrakoplova u Austriji, priopćile su hitne službe u nedjelju.

Nesreća se dogodila blizu Gaminga na istoku zemlje, rekao je glasnogovornik Centra za hitne operacije Donje Austrije za novinsku agenciju dpa.

Poginuli su jedan muškarac i osoba koja još nije identificirana, rekao je glasnogovornik. Još jedan muškarac i žena su helikopterom prevezeni u bolnicu s teškim ozljedama. Zasad nema detalja o žrtvama.

Glasnogovornik policije rekao je da su u zrakoplovu bile ukupno četiri osobe, a letjelica se srušila na teško dostupnom području.

Policija još nije objavila informacije o ruti leta i mogućem uzroku nesreće.

Gaming je mala ruralna općina u saveznoj pokrajini Donja Austrija. Selo se nalazi blizu planine Ötscher, koja je nešto niža od 1900 metara.