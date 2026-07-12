Nesreća se dogodila blizu Gaminga na istoku zemlje, rekao je glasnogovornik Centra za hitne operacije Donje Austrije za novinsku agenciju dpa
Dvije osobe poginule u zrakoplovnoj nesreći u Austriji
Dvije osobe poginule su, a dvije su teško ozlijeđene u padu malog zrakoplova u Austriji, priopćile su hitne službe u nedjelju.
Nesreća se dogodila blizu Gaminga na istoku zemlje, rekao je glasnogovornik Centra za hitne operacije Donje Austrije za novinsku agenciju dpa.
Poginuli su jedan muškarac i osoba koja još nije identificirana, rekao je glasnogovornik. Još jedan muškarac i žena su helikopterom prevezeni u bolnicu s teškim ozljedama. Zasad nema detalja o žrtvama.
Glasnogovornik policije rekao je da su u zrakoplovu bile ukupno četiri osobe, a letjelica se srušila na teško dostupnom području.
Policija još nije objavila informacije o ruti leta i mogućem uzroku nesreće.
Gaming je mala ruralna općina u saveznoj pokrajini Donja Austrija. Selo se nalazi blizu planine Ötscher, koja je nešto niža od 1900 metara.
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