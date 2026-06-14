Tragedija u Americi. Avion pao nakon polijetanja, 12 mrtvih...

Zrakoplovna nesreća dogodila se u nedjelju u blizini zračne luke u Butleru, u saveznoj državi Missouri, prema procjenama vlasti, odnijela je živote svih 12 ljudi, piše CNN.

NEW: Eleven skydivers and a pilot are dead after their plane crashes in Butler, Missouri.



According to a spokesperson with Bates County Emergency Management, just before 11:30 a.m., a private plane leaving the Butler Memorial Airport turned around for an unknown reason before… pic.twitter.com/qlUxhfkfRN — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 14, 2026

Nesreća se dogodila u blizini zračne luke Butler Memorial, prema objavi Državne patrole autocesta Missourija na platformi X.

Na mjestu događaja također se nalaze policijska uprava Butlera i ured šerifa okruga Bate.

Prema informacijama lokalnih službi, privatni zrakoplov srušio se ubrzo nakon polijetanja, oko 11:30 sati po lokalnom vremenu.