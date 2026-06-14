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UŽAS U MISSOURIJU

Tragedija u Americi. Avion pao nakon polijetanja, 12 mrtvih...

Piše Filip Sulimanec,
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Tragedija u Americi. Avion pao nakon polijetanja, 12 mrtvih...
Foto: 24sata

Nesreća se dogodila u blizini zračne luke Butler Memorial

Zrakoplovna nesreća dogodila se u nedjelju u blizini zračne luke u Butleru, u saveznoj državi Missouri, prema procjenama vlasti, odnijela je živote svih 12 ljudi, piše CNN.

Nesreća se dogodila u blizini zračne luke Butler Memorial, prema objavi Državne patrole autocesta Missourija na platformi X.

Na mjestu događaja također se nalaze policijska uprava Butlera i ured šerifa okruga Bate.

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Prema informacijama lokalnih službi, privatni zrakoplov srušio se ubrzo nakon polijetanja, oko 11:30 sati po lokalnom vremenu.

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