Dvije teške prijevare u Splitu: Muškarcu i ženi ukrali 170.000 eura putem lažnih ulaganja

Stariji muškarac i sredovječna žena prevareni su za oko 170 tisuća eura nakon što su dovedeni u zabludu lažnim ponudama ulaganja i porukama koje su izgledale kao obavijesti banke, doznaje se u splitskoj policiji. U policiji kažu da je u prvom slučaju 75-godišnjak još krajem lipnja 2024. godine u novinama pronašao oglas koji je nudio trgovanje kriptovalutama. "Nakon početnog ulaganja kontaktirale su ga nepoznate osobe koje su se predstavljale kao brokeri i navodile ga na daljnje uplate uz obećanje zarade zbog čega je u više navrata uplatio ukupno 131.627 eura, a obećanu dobit nije ostvario", kazali su u policiji.

U drugom slučaju 42-godišnjakinja je prijavila da je tijekom više dana zaprimala poruke koje su izgledale kao poruke OTP banke vezane uz verifikaciju dokumenata. Nakon što je unijela tražene podatke, s računa trgovačkog društva neovlašteno je skinuto ukupno 39.500 eura.

Policija je izvijestila da provodi kriminalistička istraživanja i utvrđuje sve okolnosti zaprimljenih prijava, a građane ponovno upozoravaju da budu posebno oprezni prilikom zaprimanja poruka, poziva i internetskih oglasa u kojima se traži uplata novca ili unos osobnih i bankovnih podataka, osobito kada se obećava brza i velika zarada ili se poruke prikazuju kao hitne obavijesti banke.