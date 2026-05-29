Žena iz Varaždina ulagala u 'dionice' pa ostala bez novaca

Varaždinska policija upozorila je građane na porast internetskih investicijskih prijevara nakon što je zaprimila prijavu žene koja je pri navodnom trgovanju dionicama ostala bez više tisuća eura. Policijska uprava varaždinska priopćila je da kontinuirano zaprima prijave građana o različitim oblicima internetskih prijevara, a posljednji slučaj odnosi se na ženu koja je tijekom veljače putem oglasa stupila u kontakt s osobom koja se predstavila kao broker. Prema prijavi, na početku je uplatila 250 eura, nakon čega joj je omogućen pristup poveznici na kojoj je pratila navodno trgovanje dionicama i rast zarade. Početkom svibnja zatražena je nova uplata od 5000 eura za nastavak ulaganja, a žena je traženi iznos uplatila.

Prije nekoliko dana zaprimila je poruku da je trgovanje bilo iznimno uspješno i da je isplata spremna, no od nje je potom zatražena dodatna uplata od oko 5200 eura, kada je posumnjala da je riječ o prijevari.

Policija ističe da je riječ o samo jednom u nizu slučajeva u kojima građani ostaju oštećeni pri internetskom poslovanju te poziva na pojačan oprez.

"Napominjemo građanima da ako se odluče na ovakav način trgovanja i investiranja, prvo se trebaju dobro informirati o svim rizicima sa stručnim savjetnicima u nekoj od financijskih tvrtki u Hrvatskoj. Također se preporučuje korištenje provjerenih i registriranih investicijskih društava, a trebalo bi izbjegavati tvrtke koje imaju sjedišta u stranim zemljama jer postoji velika vjerojatnost da će postati žrtve prijevare", poručuju iz Policijske uprave varaždinske.

Među znakovima upozorenja policija navodi situacije u kojima navodni brokeri obećavaju 'sigurnu i laku zaradu' ili tvrde da je riječ o prilici koju treba odmah iskoristiti. Upozoravaju i na uporno nagovaranje osoba bez iskustva na trgovanje te na platforme bez jasno istaknutih kontakata ili pozive s inozemnih brojeva na koje nije moguće uzvratiti poziv.

Građane koji posumnjaju na prijevaru ili postanu žrtve kaznenog djela policija poziva da se odmah jave na broj 192.