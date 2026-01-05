Dvije žene ostavile mačiće na hladnoći. Uginuli su: 'Nismo ih imali vremena staviti na toplo'

Proteklih se dana društvenim se mrežama proširio video u kojem dvije žene u Lukavcu pokraj Velike Gorice vrećici navodno ostavljaju štence koji su ubrzo i uginuli. Ispostavilo se da je riječ o mačićima.

Žene su u razgovoru za RTL Danas ispričale svoju stranu priče. Tvrde da su vrećicu s mačićima pronašle pored ceste.

- Prvi dan nove godine odlučili smo provesti u šetnji i dok smo šetale, vidjele smo čvrsto zavezanu kesu koja visi na grani i s koje smo čuli mijaukanje. Bila nam je muka jer smo znali da će te životinje uginuti ako ništa ne napravimo. Evo, iskreno nisam detaljno niti zagledala u kesu i mi smo zaključili da se radi o mačićima - rekle su.

U vrećicu nisu pogledale jer, kako su rekle, bilo im je prestrašno proviriti unutra. Zvale su nekoliko udruga, ali sklonište za životinje u Velikoj Gorici, no oni su im poručili da mačiće ne primaju.

- Udruge koje smo nazvali ili nam se nisu javile ili su nam okrenule leđa. U tom trenutku nastaje panika, više nismo znali što ćemo, vremena nismo imali i poslušali smo savjet prolaznika koji nam je rekao da ostavimo vrećicu na javnom vidljivom mjestu da netko te životinje nađe. Napravili smo što smo mogli u tom trenutku, no ono što se događa sad je javni linč na naše obitelji - objasnile su.

Dežurnog veterinara nisu zvale jer su doživjele stres, pogotovo nakon nakon toliko odbijenica,

- Na toplom ih nismo ostavile jer nismo imale vremena. Brinemo, same imamo pse. Da sam imala toplo mjesto, ja bih im ga dala.

Vraćale su se na Korčulu, a nakon što se snimka proširila društvenim mrežama, same su se javile policiji.

- Možemo potvrditi kako su 4. siječnja 2026. u prostorije PP Korčula pristupile dvije osobe s otoka Korčule s kojima su policijski službenici obavili razgovor vezano za događaj na području Lukavca pokraj Velike Gorice. O navedenom je upoznata mjesno nadležna postaja koja provodi daljnje kriminalističko istraživanje - poručili su iz policije koji će pokušati otkriti čiji su bili mačići.