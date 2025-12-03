Dvogodišnje dijete preminulo u Slavonskom Brodu. Podignuli su optužnicu protiv oca i majke

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu je, nakon provedene istrage, podignulo optužnicu protiv muškarca (33) i žene (25), državljanke Srbije, zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavak 4. i 2. Kaznenog zakona.

Optužnicom se okrivljenicima stavlja na teret da su dana 10. rujna 2025. u Slavonskom Brodu počinili navedeno kazneno djelo na štetu svog djeteta, pri čemu je u odnosu na dijete prouzročena smrt.

U optužnici je predloženo produljenje istražnog zatvora protiv oboje okrivljenika zbog postojanja opasnosti od bijega (članak 123. stavak 1. točka 1. Zakona o kaznenom postupku). Optužno vijeće Županijskog suda u Slavonskom Brodu produljilo je istražni zatvor protiv oboje okrivljenika.

Podsjetimo, u četvrtak, 11. rujna ove godine oko 9 sati PU Brodsko posavska dobila je crvenu prijavu iz Opće bolnice Dr. Josip Benčeviću Slavonskom Brodu da su zaprimili dvogodišnje dijete s teškim opeklinama koje je unatoč naporima liječnika da mu spase život preminulo.

Dijete je prema izjavi roditelja ušlo u kupaonicu i na sebe iz slavine pustilo vrelu vodu. Roditelji su pokušali sanirati opekline, no, dijete nisu istog dana odvezli u bolnicu. Tek sutradan kada se djetetovo zdravstveno stanje počelo komplicirati, malena nije mogla disati potražili su pomoć, ali bilo je kasno.

Uz sumnju da nisu na vrijeme zdravstveno zbrinuli dijete koje je od zadobivenih ozljeda preminulo ŽDO je zatražio za roditelje jednomjesečni pritvor.

- Istražni zatvor je određen jer su oboje okrivljenika počinili kazneno djelo povreda djetetovih prava sa najgorim ishodom, smrt djeteta. Istražni zatvor im je određen zbog toga što postoji opasnost da će pobjeći, s tim je povezano državljanstvo Republike Srbije okrivljenice, te postojanja mogućnosti da u Srbiju pobjegnu oboje, drugi razlog je što se u ovom postupku trebaju ispitati svjedoci koji su bliski srodnici obje okrivljenika, pa postoji opasnost da će oni ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke i kao treći razlog zbog kojih im je istražni zatvor određen je bojazan da će ponoviti kazneno djelo s obzirom da oboje okrivljenika koji su bračni drugovi imaju još djece niske kronološke dobi. Za ovo kazneno djelo, povrede djetetovih prava može biti izrečena zakonom propisana kazna zatvora od 3 do 15 godina – rekao je sudac istražitelj Vedran Paveli.