UHIĆENI SU

Dvogodišnje dijete umrlo u Slavonskom Brodu. Policija je objavila za što tereti roditelje

Piše Franjo Lepan, Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Dvogodišnje dijete umrlo u Slavonskom Brodu. Policija je objavila za što tereti roditelje
Foto: Canva

Policijski službenici će osumnjičene tijekom današnjeg dana uz kaznene prijave Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, objavila je policija

Brodsko-posavska policija zaprimila je jučer 8:35 dojavu da je u Slavonskom Brodu preminulo dijete (rođeno 2023. godine). 

- U sklopu kriminalističkog istraživanja, uz suradnju policijskih službenika, zamjenik Županijske državne odvjetnice za mladež u Slavonskom Brodu je obavio očevid. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela povrede djetetovih prava, policijski službenici su uhitili 25-godišnjaka i 23-godišnjakinju - rekli su iz policije. 

TUGA U SLAVONIJI Roditelje priveli na ispitivanje nakon tragične smrti curice od opeklina u Slavonskom Brodu
Roditelje priveli na ispitivanje nakon tragične smrti curice od opeklina u Slavonskom Brodu

Dodaju da se navedene osobe sumnjiči da nisu na vrijeme zdravstveno zbrinuli dijete koje je od zadobivenih ozljeda smrtno stradalo.

- Policijski službenici će osumnjičene tijekom današnjeg dana uz kaznene prijave Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske. Slijedi izvješće Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područnom uredu Slavonski Brod - zaključila je policija. 

Kako doznaju 24sata, dijete je primljeno u bolnicu bez vitalnih znakova. Prema neslužbenim informacijama, uzrok smrti su posljedice opeklina.

- U četvrtak oko 8.40 sati u bolnicu je dovezeno dijete bez vitalnih životnih znakova. Liječnici su u vozilu Hitne pomoći pokušavali reanimirati dijete, to su nastavili i liječnici u bolnici, nažalost bez uspjeha. Ne možemo ništa reći o težini ozljeda dok se ne obavi obdukcija tijela što je po zakon obavezno. O tome kao je dijete stradalo to će utvrditi policija - rekao nam je dr. Josip Samardžić, ravnatelj Opće bolnice Dr. Josip Benčević

