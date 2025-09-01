Dvojac na mopedu u Istri napao muškarca (30): 'Vrijeđali su ga na temelju spolne orijentacije'

Porečka policija uhitila je dvojicu mladića, stare 20 i 19 godina, koji su u noći na nedjelju fizički napali 30-godišnjeg državljanina Dominikanske Republike ispred hotela u Vrsaru.

Incident se dogodio 31. kolovoza oko 2.15 sati kada je skupina stranih državljana šetala prema hotelu u Vrsaru. Tada su im prišla dvojica mladića na mopedu, a 20-godišnjak je počeo vrijeđati 30-godišnjaka na temelju spolne orijentacije. Nakon uvreda, obojica su ga fizički napala, izvijestili su iz PU istarske.

Nakon napada, drugi strani državljani pokušali su ih spriječiti u bijegu te su počinitelji pritom udarili 21-godišnjeg državljanina Kolumbije i odgurnuli 21-godišnju državljanku Argentine.

Ozlijeđenom 30-godišnjaku pružena je liječnička pomoć u pulskoj bolnici, gdje je utvrđeno da je riječ o lakšim ozljedama.

Policija je istoga dana identificirala napadače i provela kriminalističko istraživanje. Protiv obojice je pokrenut prekršajni postupak zbog drskog ponašanja, dok je 20-godišnjak dodatno prijavljen i zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju diskriminacije.