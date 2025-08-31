Detalji užasa kod Benkovca: U nesreći dvoje mrtvih, dijete i još dvoje ljudi imaju teške ozljede

U prometnoj nesreći u blizini mjesta Raštević smrtno su stradali vozač (48) te putnik (21), javila je zadarska policija. U prometnoj nesreći sudjelovali su auto i kombi.





Prema rezultatima očevida, do prometne nesreće je došlo kada se vozač (54) teretnog vozila kretao u pravcu Benkovca te nije vozio po sredini prometne trake već dijelom prelazio na prometnu traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera. Tada je udario u prednji dio osobnog automobila iz suprotnog smjera, kojim je upravljao državljanin Njemačke (48), a koji se propisno kretao svojim kolničkom trakom.



Uslijed sudara dolazi do slijetanja oba vozila izvan kolnika, a od posljedica nesreće na mjestu događaja smrtno su stradali vozač (48) te putnik (21) iz osobnog automobila.





Drugo troje putnika iz osobnog automobila su prevezeni na pružanje daljnje liječničke pomoći u OB Zadar, gdje su kod maloljetnog putnika utvrdili teške tjelesne ozljede, dok kod putnika (19) te putnice (46) ozlijede još nisu okvalificirane.



Od 15.10 do 19.35 sati promet državnom cestom DC-56 bio je obustavljen za sav promet. Poradi kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu uhićen je državljanin Srbije (54), stranac s reguliranim boravkom na području Hrvatske te je u tijeku nad njim provođenje kriminalističkog istraživanja.