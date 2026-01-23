Kako navodi policija, pljačkaši su uz prijetnju vatrenog oružja ukrali novac. Istraga je u tijeku.
U DONJOJ LOMNICI
Dvojac opljačkao poštu blizu V. Gorice: Imali su i vatreno oružje
Čitanje članka: < 1 min
Dvoje zasad nepoznatih počinitelja opljačkalo je danas oko 13 sati poštu u Donjoj Lomnici blizu Velike Gorice.
Kako su priopćili iz policije, pljačkaši su uz prijetnju vatrenog oružja ukrali novac.
Istraga je u tijeku, navodi policija.
