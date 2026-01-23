Obavijesti

U DONJOJ LOMNICI

Dvojac opljačkao poštu blizu V. Gorice: Imali su i vatreno oružje

Dvojac opljačkao poštu blizu V. Gorice: Imali su i vatreno oružje
Kako navodi policija, pljačkaši su uz prijetnju vatrenog oružja ukrali novac. Istraga je u tijeku.

Dvoje zasad nepoznatih počinitelja opljačkalo je danas oko 13 sati poštu u Donjoj Lomnici blizu Velike Gorice. 

Kako su priopćili iz policije, pljačkaši su uz prijetnju vatrenog oružja ukrali novac.

Istraga je u tijeku, navodi policija.

