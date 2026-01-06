Išli su ih skupit sve! Pokrali su Pokemon karte od 300.000 $!

Kriminalci s kartama u rukama. Tako bi se najbolje mogla opisati skupina lopova koja je u dva odvojena, ali drska napada na širem području Los Angelesa ukrala Pokémon karte i druge rijetke kolekcionarske predmete u ukupnoj vrijednosti od čak tristo tisuća američkih dolara, piše The New York Post. Pljačke, koje su se dogodile protekle nedjelje, pokazuju zabrinjavajući trend u kojem nekoć bezbrižan hobi postaje meta organiziranog kriminala, a lopovi se ne ustručavaju koristiti alate i metode dostojne holivudskih blockbustera.

Pet maskiranih muškaraca i pila

Jedna od pljački, koja je zgrozila javnost i vlasnike trgovina diljem SAD-a, dogodila se u trgovini Simi Sportscards u Simi Valleyu. Cijeli incident zabilježile su nadzorne kamere, a snimka prikazuje scenu koja ledi krv u žilama. Pet maskiranih muškaraca, odjevenih u majice s kapuljačom kako bi sakrili identitet, provalili su u trgovinu koristeći ni manje ni više nego električnu sabljastu pilu. Zvuk pile koja reže bravu i vrata odjeknuo je u tišini noći, nakon čega su lopovi u svega nekoliko minuta poharali police i vitrine.

Njihov cilj bile su najvrjednije i najtraženije Pokémon karte, čija vrijednost na tržištu doseže astronomske iznose. Uigrani i očito dobro pripremljeni, točno su znali što traže. Ignorirali su manje vrijedne predmete i usredotočili se na "svete gralove" kolekcionarstva. Snimka pokazuje njihovu efikasnost dok trpaju plijen u torbe prije nego što su nestali bez traga. Vlasnici trgovine ostali su u šoku, ne samo zbog golemog financijskog gubitka, već i zbog brutalnosti i drskosti kojom je pljačka izvedena. Policija intenzivno pregledava snimke u nadi da će pronaći bilo kakav trag koji bi ih mogao odvesti do počinitelja.

Val kriminala pogađa kolekcionarsku scenu

Ovaj napad, nažalost, nije bio usamljen slučaj. Istog dana dogodila se još jedna pljačka na području Los Angelesa, čime se ukupna šteta popela na spomenutih tristo tisuća dolara. Iako detalji o drugom incidentu još nisu u potpunosti poznati javnosti, policija istražuje moguću povezanost između dviju provala. Postoji sumnja da se radi o istoj organiziranoj skupini koja ciljano napada specijalizirane trgovine.

Kao da to nije dovoljno, pojavile su se informacije o još jednom, potencijalno povezanom zločinu koji ukazuje na eskalaciju nasilja. Naime, dva naoružana muškarca presrela su zaposlenika trgovine RWT Collective i iz prtljažnika njegovog automobila ukrala Pokémon karte procijenjene vrijednosti od nevjerojatnih petsto tisuća dolara. Iako se taj incident vodi kao zaseban slučaj, istražitelji ne isključuju mogućnost da su svi ovi događaji dio veće operacije. Vlasnici trgovina i kolekcionari sada su u strahu, a mnogi razmišljaju o dodatnim mjerama osiguranja, poput blindiranih stakala i unajmljivanja zaštitara.

Tržište rijetkih karata i kolekcionarskih predmeta posljednjih je godina doživjelo eksploziju, a cijene pojedinih primjeraka dosežu milijunske iznose. To je, nažalost, privuklo i pažnju kriminalaca koji u ovim malim komadima kartona vide priliku za brzu i laku zaradu. Dok policija Los Angelesa nastavlja potragu za "Pokémon banditima", čitava zajednica sakupljača nada se da će pravda biti zadovoljena i da će se njihov hobi ponovno moći odvijati u sigurnom okruženju, daleko od zvuka električnih pila i prijetnji oružjem.