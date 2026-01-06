Obavijesti

News

Komentari 0
FILMSKA PLJAČKA U AMERICI

Išli su ih skupit sve! Pokrali su Pokemon karte od 300.000 $!

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
Išli su ih skupit sve! Pokrali su Pokemon karte od 300.000 $!
Foto: Screenshoot/

Cijeli incident zabilježile su nadzorne kamere, a snimka prikazuje scenu koja ledi krv u žilama

Kriminalci s kartama u rukama. Tako bi se najbolje mogla opisati skupina lopova koja je u dva odvojena, ali drska napada na širem području Los Angelesa ukrala Pokémon karte i druge rijetke kolekcionarske predmete u ukupnoj vrijednosti od čak tristo tisuća američkih dolara, piše The New York Post. Pljačke, koje su se dogodile protekle nedjelje, pokazuju zabrinjavajući trend u kojem nekoć bezbrižan hobi postaje meta organiziranog kriminala, a lopovi se ne ustručavaju koristiti alate i metode dostojne holivudskih blockbustera.

IGRAČKA NOSTALGIJA Pokémoni su opet hit - od gužvi za fizičke pakete do mobilne verzije koju igraju milijuni
Pokémoni su opet hit - od gužvi za fizičke pakete do mobilne verzije koju igraju milijuni

Pet maskiranih muškaraca i pila

Jedna od pljački, koja je zgrozila javnost i vlasnike trgovina diljem SAD-a, dogodila se u trgovini Simi Sportscards u Simi Valleyu. Cijeli incident zabilježile su nadzorne kamere, a snimka prikazuje scenu koja ledi krv u žilama. Pet maskiranih muškaraca, odjevenih u majice s kapuljačom kako bi sakrili identitet, provalili su u trgovinu koristeći ni manje ni više nego električnu sabljastu pilu. Zvuk pile koja reže bravu i vrata odjeknuo je u tišini noći, nakon čega su lopovi u svega nekoliko minuta poharali police i vitrine.

REKORDERI PRODAJE Najprodavanije igre u povijesti: Call of Duty preko 500 milijuna, ali jednu igru teško će dostići
Najprodavanije igre u povijesti: Call of Duty preko 500 milijuna, ali jednu igru teško će dostići

Njihov cilj bile su najvrjednije i najtraženije Pokémon karte, čija vrijednost na tržištu doseže astronomske iznose. Uigrani i očito dobro pripremljeni, točno su znali što traže. Ignorirali su manje vrijedne predmete i usredotočili se na "svete gralove" kolekcionarstva. Snimka pokazuje njihovu efikasnost dok trpaju plijen u torbe prije nego što su nestali bez traga. Vlasnici trgovine ostali su u šoku, ne samo zbog golemog financijskog gubitka, već i zbog brutalnosti i drskosti kojom je pljačka izvedena. Policija intenzivno pregledava snimke u nadi da će pronaći bilo kakav trag koji bi ih mogao odvesti do počinitelja.

Val kriminala pogađa kolekcionarsku scenu

Ovaj napad, nažalost, nije bio usamljen slučaj. Istog dana dogodila se još jedna pljačka na području Los Angelesa, čime se ukupna šteta popela na spomenutih tristo tisuća dolara. Iako detalji o drugom incidentu još nisu u potpunosti poznati javnosti, policija istražuje moguću povezanost između dviju provala. Postoji sumnja da se radi o istoj organiziranoj skupini koja ciljano napada specijalizirane trgovine.

JEDNA KUTIJA 120 DOLARA Ubio ga zbog Pokemona: Lopov zgrabio skupe sličice, trgovac na Floridi ga ubio jednim hicem
Ubio ga zbog Pokemona: Lopov zgrabio skupe sličice, trgovac na Floridi ga ubio jednim hicem

Kao da to nije dovoljno, pojavile su se informacije o još jednom, potencijalno povezanom zločinu koji ukazuje na eskalaciju nasilja. Naime, dva naoružana muškarca presrela su zaposlenika trgovine RWT Collective i iz prtljažnika njegovog automobila ukrala Pokémon karte procijenjene vrijednosti od nevjerojatnih petsto tisuća dolara. Iako se taj incident vodi kao zaseban slučaj, istražitelji ne isključuju mogućnost da su svi ovi događaji dio veće operacije. Vlasnici trgovina i kolekcionari sada su u strahu, a mnogi razmišljaju o dodatnim mjerama osiguranja, poput blindiranih stakala i unajmljivanja zaštitara.

BEZUVJETNA LJUBAV Dječak (8) prodao ogromnu kolekciju Pokemon karti kako bi spasio život svog bolesnog psa
Dječak (8) prodao ogromnu kolekciju Pokemon karti kako bi spasio život svog bolesnog psa

Tržište rijetkih karata i kolekcionarskih predmeta posljednjih je godina doživjelo eksploziju, a cijene pojedinih primjeraka dosežu milijunske iznose. To je, nažalost, privuklo i pažnju kriminalaca koji u ovim malim komadima kartona vide priliku za brzu i laku zaradu. Dok policija Los Angelesa nastavlja potragu za "Pokémon banditima", čitava zajednica sakupljača nada se da će pravda biti zadovoljena i da će se njihov hobi ponovno moći odvijati u sigurnom okruženju, daleko od zvuka električnih pila i prijetnji oružjem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maduro na sudu: 'Nisam kriv'. Trump: 'Još neće biti izbora u Venezueli, treba srediti zemlju'
IZ MINUTE U MINUTU:

Maduro na sudu: 'Nisam kriv'. Trump: 'Još neće biti izbora u Venezueli, treba srediti zemlju'

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
UŽAS U BEOGRADU Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: 'U Zemunu su mi krivo zašili jezik'
FIZIČKI OBRAČUN

UŽAS U BEOGRADU Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: 'U Zemunu su mi krivo zašili jezik'

U Hrvatsku smo se vratili u petak i onda sam ponovno morala na hitnu jer su mi u bolnici u Zemunu pogrešno zašili jezik pa je bilo potrebno novo šivanje, ispričala nam je ozlijeđena djevojka
DHMZ objavio upozorenje: Evo što nam stiže, snijeg će padati danima, bit će ga pola metra!
ZIMA POKAZUJE ZUBE

DHMZ objavio upozorenje: Evo što nam stiže, snijeg će padati danima, bit će ga pola metra!

Pred Hrvatskom su dani obilježeni snijegom, mećavom i vrlo niskim temperaturama u unutrašnjosti, dok će Jadran pogoditi jaka i olujna bura. Obilna kiša u Dalmaciji lokalno bi mogla uzrokovati bujične i urbane poplave.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026