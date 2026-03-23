Obavijesti

News

Komentari 0
DOVRŠENA ISTRAGA

Dvojac prebio muškarca (23) u Šibeniku: Završio je u bolnici

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Pixsell/canva

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 22-godišnjak i 20-godišnjak su uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predani pritvorskom nadzorniku

Šibenska policija dovršila je istragu nad 22-godišnjaka i 20-godišnjaka zbog sumnje da su teško ozlijedili muškarca (23). 

- Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su u petak, 20. ožujka, u večernjim satima u Šibeniku u ulici Gradska vrata, osumnjičeni mladići prišli 23-godišnjaku i pritom ga tjelesno napali - navodi policija.

Ozlijeđenom su u Općoj bolnici u Šibeniku konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći pušten na kućnu njegu.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 22-godišnjak i 20-godišnjak su uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.
 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026