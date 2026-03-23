Dvojac prebio muškarca (23) u Šibeniku: Završio je u bolnici

Šibenska policija dovršila je istragu nad 22-godišnjaka i 20-godišnjaka zbog sumnje da su teško ozlijedili muškarca (23).

- Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su u petak, 20. ožujka, u večernjim satima u Šibeniku u ulici Gradska vrata, osumnjičeni mladići prišli 23-godišnjaku i pritom ga tjelesno napali - navodi policija.

Ozlijeđenom su u Općoj bolnici u Šibeniku konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći pušten na kućnu njegu.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 22-godišnjak i 20-godišnjak su uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

