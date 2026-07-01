Dvojac prebio Slovaka u Rovinju pred djecom! Tukli ga rukama i nogama, teško je ozlijeđen

Rovinjska policija dovršila je istragu nad dvojicom muškaraca (45 i 26) zbog sumnje da su 28. lipnja oko 2:30 sati na Trgu maršala Tita pretukli 36-godišnjeg Slovaka.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem, utvrđeno je kako je oštećeni mobitelom snimao ulice na kojima su bili okupljeni građani nakon završene nogometne utakmice. Negodujući poradi snimanja, na njega su fizički nasrnuli 26-godišnjak i 45-godišnjak i zadali mu više udaraca rukama i nogama - navodi policija.

Mlađeg napadača policija je predala u pritvor 30. lipnja, a 45-godišnjaka danas u jutarnjim satima.

- Oboje su kazneno prijavljeni zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda, dok je 45-godišnjak prijavljen i za dva kaznena djela povreda djetetovih prava, s obzirom da je slovačkog državljanina fizički napao pred svojom djecom.