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Dvojac prebio Slovaka u Rovinju pred djecom! Tukli ga rukama i nogama, teško je ozlijeđen

Piše Ivan Štengl,
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Dvojac prebio Slovaka u Rovinju pred djecom! Tukli ga rukama i nogama, teško je ozlijeđen
Foto: Pixsell/canva
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Mlađeg napadača policija je predala u pritvor 30. lipnja, a 45-godišnjaka danas u jutarnjim satima

Rovinjska policija dovršila je istragu nad dvojicom muškaraca (45 i 26) zbog sumnje da su 28. lipnja oko 2:30 sati na Trgu maršala Tita pretukli 36-godišnjeg Slovaka.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem, utvrđeno je kako je oštećeni mobitelom snimao ulice na kojima su bili okupljeni građani nakon završene nogometne utakmice. Negodujući poradi snimanja, na njega su fizički nasrnuli 26-godišnjak i 45-godišnjak i zadali mu više udaraca rukama i nogama - navodi policija.

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Mlađeg napadača policija je predala u pritvor 30. lipnja, a 45-godišnjaka danas u jutarnjim satima.

- Oboje su kazneno prijavljeni zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda, dok je 45-godišnjak prijavljen i za dva kaznena djela povreda djetetovih prava, s obzirom da je slovačkog državljanina fizički napao pred svojom djecom.

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