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PRITVOREN JE

Policija objavila kako je nasmrt pretučen bivši HDZ-ov vijećnik: 'Tukao ga je rukama i nogama'

Piše Luka Safundžić,
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Policija objavila kako je nasmrt pretučen bivši HDZ-ov vijećnik: 'Tukao ga je rukama i nogama'
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Foto: 24sata/057info

U pritvorsku jedinicu policije noćas je doveden osumnjičeni muškarac u dobi od 29 godina, rekla je policija...

Zadarska policija objavila je kako su proveli kriminalističko istraživanje nad muškarcem (29) zbog sumnje u počinjenja kaznenog djela iz domene kaznenih djela protiv života i tijela. Kako su naveli na teret mu stavljaju da je 23. lipnja oko 23:40 u Zadru na gradskom predjelu Bokanjac, na otvorenom prostoru gdje su se prethodno zajedno družili, iz zasad neutvrđenog razloga fizički nasrnuo na 51-godišnjaka kojem je zadao više udaraca rukama i nogama po cijelom tijelu i glavi.

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- Od posljedica zadobivenih ozljeda 51-godišnjak je preminuo u zadarskoj bolnici. Osumnjičeni muškarac je uhićen na mjestu događaja počinjenog kaznenog djela te je odveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Provedenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost alkohola u organizmu - objavila je policija. 

Dodaju kako su na mjestu događaja proveli očevid, a tijekom daljnjeg istraživanja a na temelju izdanih naloga Županijskog državnog odvjetništva u Zadru nad tijelom preminulog muškarca provedena je obdukcija dok su nad osumnjičenikom provedene dokazne radnje radi prikupljanja dokaza i utvrđivanja svih okolnosti događaja.

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- Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Ubojstvo iz čl. 110. Kaznenog zakona RH, osumnjičeni 29-godišnjak je noćas predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske dok je kaznena prijava podnesena nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru - rekli su iz policije.

Dodaju i kako je zadarska policija prema osumnjičenom muškarcu prethodnih nekoliko godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za različite oblike protupravnih ponašanja. Podsjetimo, muškarac koji je u noći s utorka na srijedu preminuo u zadarskoj bolnici od posljedica teških ozljeda zadobivenih u tučnjavi jest Milan Drača zvani Lalo, rođen 1975. godine.

Drača je svojedobno bio gradski vijećnik HDZ-a, radio je u Narodnom muzeju Zadar, a posljednjih godina i kao komunalni redar u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra.

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U javnosti je često isticao svoj specifični identitet – deklarirao se kao Srbin po nacionalnosti te je bio dugogodišnji član HDZ-a i dragovoljac Domovinskog rata. U Gradsko vijeće ušao je kao predstavnik srpske nacionalne manjine s HDZ-ove liste, a kasnije je iz stranke izašao, javno kritizirajući određene političke procese.

Godinama je radio u Narodnom muzeju Zadar, a njegov odlazak iz te ustanove pratile su kontroverze. Zbog prijetnji tadašnjem županu Stipi Zriliću, nakon otkaza, odnosno odlaska iz muzeja, bio je kazneno prijavljen. Međutim, Drača je pokrenuo pravnu bitku i na koncu dobio spor protiv Hrvatske na Europskom sudu za ljudska prava (ESLJP) zbog povrede prava na pošteno suđenje.

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