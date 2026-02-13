Dvojac se svađao u Zagrebu, stigla policija, jedan se skinuo! 'Počeo je mahati spolovilom...'

Zagrebački autolimar (44) i zagrebački zlatar (55) žestoko su se svađali nasred jedne ulice u hrvatskoj metropoli 23. siječnja. Do njih je došla policija, ali to ih nije smirilo. Dapače...

Nastavili su galamiti, vrijeđali su jedan drugoga, sve je to uznemirilo stanare okolnih zgrada, piše Jutarnji list.

Obojica su na kraju uhićena, ali prije toga došlo je do incidenta.

Autolimar je u jednom trenutku ispred policajca počeo skidati odjeću i mahati spolovilom, piše Jutarnji.

Dvojac je prenoćio na policiji do prestanka djelovanja opojnih sredstava, autolimar je na sudu kažnjen s 900 eura, zlatar mora platiti 700 eura. Obojica su priznala krivnju.