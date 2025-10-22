Obavijesti

'PALI' ZBOG MILKE

Dvojac zbog slatkiša završio u pritvoru u Njemačkoj: 'Kupili smo sve to na parkiralištu...'

Piše Ivan Štengl,
Foto: Njemačka carina

Sve je počelo rutinskom kontrolom odmah nakon prelaska nizozemsko-njemačke granice. No, ono što su otkrili u prtljažniku iznenadilo je i najiskusnije među njima...

Carinici iz Glavne carinske uprave Münster imali su pravi slatki šok kad su na prometnici B54 u blizini Gronaua zaustavili automobil pun – čokolade i žvakaćih guma!, prenosi Fenix-magazin.de.

Sve je počelo rutinskom kontrolom odmah nakon prelaska nizozemsko-njemačke granice. No, ono što su otkrili u prtljažniku iznenadilo je i najiskusnije među njima.

- Kad je vozač otvorio prtljažnik, naše kolege dočekalo je pravo slatko iznenađenje. Bio je krcat čokoladom i žvakaćim gumama -  rekla je glasnogovornica Glavne carinske uprave Münster.

Naizgled bezazleni slatkiši brzo su postali predmet ozbiljne istrage. Naime, svi proizvodi bili su bez ikakve vanjske ambalaže, što je odmah izazvalo sumnju.

Dvoje 28-godišnjih putnika, koji su se vozili automobilom, pokušali su objasniti situaciju carinicima tvrdeći da su robu “kupili na parkiralištu u Nizozemskoj”.

No, ta priča nije prošla glatko.

- Zbog okolnosti, naši su kolege pretpostavili da se radi o ukradenoj robi - dodala je glasnogovornica.

Oboje putnika privremeno je privedeno, a slučaj je preuzeo Odjel za kriminalističke istrage u Gronauu.

