PREBAČENI U BOLNICU

Dvoje djece kod Našica otrovalo se ugljičnim monoksidom, u isto vrijeme radili su napa i bojler!

ILUSTRACIJA | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Očevidom je utvrđeno da su djeca otrovana ugljičnim monoksidom zbog korištenja takozvane prisilne ventilacije, odnosno kuhinjske nape

Dvoje djece u dobi od tri i šest godina u okolici Našica otrovalo se ugljičnim monoksidom, zbog čega su prebačeni u našičku bolnicu gdje su zadržani na promatranju, izvijestila je u utorak Policijska uprava osječko-baranjska. Operativno dežurstvo našičke Policijske postaje u ponedjeljak je oko 21,30 sati zaprimilo dojavu 31-godišnjakinje iz okolice Našica da su joj se djeca u dobi od tri i šest godina počela gušiti dok ih je kupala.

Djeca su hitno prevezena u našičku Opću županijsku bolnicu, gdje su pregledana i zadržana na promatranju.

Očevidom je utvrđeno da su djeca otrovana ugljičnim monoksidom zbog korištenja takozvane prisilne ventilacije, odnosno kuhinjske nape.

UŽAS KRAJ UMAGA Muškarac, žena i četvero djece otrovali se monoksidom u Istri, stršljeni im začepili dimnjak
Muškarac, žena i četvero djece otrovali se monoksidom u Istri, stršljeni im začepili dimnjak

Napa je izvukla kisik iz prostora, što je dovelo do povećane koncentracije ugljičnog monoksida u kupaonici u kojoj je istovremeno radio plinski bojler, navodi policija.

