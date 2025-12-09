Dvoje djece kod Našica otrovalo se ugljičnim monoksidom, u isto vrijeme radili su napa i bojler!

Dvoje djece u dobi od tri i šest godina u okolici Našica otrovalo se ugljičnim monoksidom, zbog čega su prebačeni u našičku bolnicu gdje su zadržani na promatranju, izvijestila je u utorak Policijska uprava osječko-baranjska. Operativno dežurstvo našičke Policijske postaje u ponedjeljak je oko 21,30 sati zaprimilo dojavu 31-godišnjakinje iz okolice Našica da su joj se djeca u dobi od tri i šest godina počela gušiti dok ih je kupala.

Djeca su hitno prevezena u našičku Opću županijsku bolnicu, gdje su pregledana i zadržana na promatranju.

Očevidom je utvrđeno da su djeca otrovana ugljičnim monoksidom zbog korištenja takozvane prisilne ventilacije, odnosno kuhinjske nape.

Napa je izvukla kisik iz prostora, što je dovelo do povećane koncentracije ugljičnog monoksida u kupaonici u kojoj je istovremeno radio plinski bojler, navodi policija.