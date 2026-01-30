Obavijesti

TEŽINA OZLJEDA NEPOZNATA

Dvoje ljudi ozlijeđeno u Varaždinu: Vozačica ignorirala znak STOP i izazvala sudar

Piše Marta Divjak,
Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

U sudaru su ozljede zadobili 43-godišnja vozačica te 55-godišnji putnik iz vozila 47-godišnjakinje koja je uzrokovala nesreću. Ekipa hitne pomoći prevezla je stradale u Opću bolnicu Varaždin

Dvoje ljudi ozlijeđeno je u prometnoj nesreći koju je u četvrtak oko 16:30 sati u Varaždinu skrivila 47-godišnja vozačica. Vozačica je upravljala osobnim vozilom ulicom Franje Galinca. Dolaskom do raskrižja s ulicom Jurja Križanića, ignorirala je prometni znak „STOP“ i ušla u raskrižje bez propuštanja vozila koja su se kretala cestom s prednošću prolaska.

U tom trenutku, u prednji lijevi dio njezinog automobila udarilo je vozilo kojim je upravljala 43-godišnjakinja. Ona je dolazila iz smjera Vidovskog trga prema ulici Braće Radić.

U sudaru su ozljede zadobili 43-godišnja vozačica te 55-godišnji putnik iz vozila 47-godišnjakinje koja je uzrokovala nesreću. Ekipa hitne pomoći prevezla je stradale u Opću bolnicu Varaždin, gdje će liječnici naknadno okvalificirati težinu njihovih ozljeda.

