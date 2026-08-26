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EPIDEMIJA SE ŠIRI

Dvoje mrtvih od ospica u SAD-u

Piše HINA,
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Dvoje mrtvih od ospica u SAD-u
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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U SAD-u je ove godine potvrđeno 2777 slučajeva ospica, bolesti koja je u zemlji bila gotovo eliminirana

Dvoje stanovnika Pennsylvanije umrlo je nakon što su oboljeli od ospica, čime su zabilježeni prvi takvi smrtni slučajevi ove godine u SAD-u, koje se suočavaju s najvećim brojem oboljelih od te vrlo zarazne bolesti u više od tri desetljeća, dok stopa cijepljenja pada.

Obje su preminule osobe bile necijepljene i živjele su u okrugu Lancaster, priopćilo je Ministarstvo zdravstva Pennsylvanije u utorak. Ministarstvo nije objavilo dodatne pojedinosti pozivajući se na zaštitu privatnosti.

Do smrtnih slučajeva došlo je otprilike dva tjedna nakon što je predsjednik Donald Trump predstavio izvršnu uredbu u kojoj je kritizirao cjepivo protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MMR) te pozvao da se to dugogodišnje kombinirano cjepivo, koje pruža 97-postotnu zaštitu od ospica, razdvoji na tri zasebna cjepiva.

Trump je, protivno svim znanstvenim dokazima i desetljećima sigurne i učinkovite primjene, za cjepivo MMR rekao da „postoji mogućnost da su zajedno prilično smrtonosna”.

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Američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. već desetljećima tvrdi da su cjepivo MMR i druga cjepiva povezana s povećanim rizikom od autizma. Znanstvenici kažu da je ta teorija temeljito opovrgnuta istraživanjima koja su tijekom niza godina obuhvatila milijune djece.

Guverner Pennsylvanije Josh Shapiro rekao je da je u utorak odbio Kennedyjevu ponudu savezne pomoći u suzbijanju epidemije ospica u toj saveznoj državi.

„Vrlo sam mu jasno dao do znanja da njegovi postupci i retorika ove administracije negativno utječu na zajednice”, rekao je Shapiro na konferenciji za novinare.

Kennedy, koji je prije preuzimanja dužnosti u Trumpovoj administraciji godinama djelovao kao protivnik cijepljenja, sada u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi nadzire niz istraživanja sigurnosti cjepiva, uključujući i pitanje njihove moguće povezanosti s autizmom.

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Izjave i politike Trumpa i Kennedyja posijale su zbunjenost i nepovjerenje prema cjepivima te pridonijele ponovnoj pojavi bolesti koja se može spriječiti cijepljenjem, a koju je SAD eliminirao prije više od 20 godina, rekli su stručnjaci.

Prošle su godine u Teksasu od ospica umrla dva necijepljena djeteta. Bili su to prvi smrtni slučajevi od te bolesti u SAD-u u više od deset godina.

U SAD-u je ove godine potvrđeno 2777 slučajeva ospica, bolesti koja je u zemlji bila gotovo eliminirana. Taj broj odražava pad stope cijepljenja i politiku ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja Jr., koji desetljećima širi dezinformacije o sigurnosti cjepiva, navodi Reuters.

Pennsylvania je ove godine jedna od najteže pogođenih saveznih država, s 393 potvrđena slučaja ospica u 28 okruga, uključujući 185 u okrugu Lancaster. Prije ovih dviju smrti u toj saveznoj državi 35 godina nije bio zabilježen nijedan smrtni slučaj od ospica

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