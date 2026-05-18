5,2 PO RICHTERU

Dvoje mrtvih u potresu koji je pogodio jugozapad Kine

Piše HINA,
Trinaest zgrada srušilo se u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, izvijestila je državna televizija CCTV

Potres magnitude 5,2 koji je u ponedjeljak ujutro pogodio jugozapadnu kinesku regiju Guangxi usmrtio je dvije osobe, a više od 7000 ljudi u gradu Liuzhou prisilio je na evakuaciju dok se operacije potrage i spašavanja nastavljaju, a vlasti upozoravaju na poremećaje u prometu.

Potvrđene su dvije smrti, jedna se osoba još uvijek vodi kao nestala, a četiri osobe su prevezene u bolnicu, iako nitko od njih nije imao ozljede opasne po život, izvijestili su CCTV i državna novinska agencija Xinhua.

Trinaest zgrada srušilo se u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, izvijestila je državna televizija CCTV.

Željezničke vlasti također su upozorile na poremećaje u prometu dok su provjeravale integritet željezničke infrastrukture.

Komunikacijski i električni vodovi, opskrba vodom i plinom te promet u pogođenom području funkcionirali su normalno, izvijestili su državni mediji.

