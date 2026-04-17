Dvoje ozlijeđenih na 'Bolonji', sudarila se četiri auta. Policija traži svjedoke prometne

Dvoje je ozlijeđenih u sudaru na Aleji grada Bologne kod raskrižja s Ulicom Dubravica u četvrtak u 17.20 sati. U sudaru su sudjelovala četiri vozila. Jednog ozlijeđenog su prevezli u KBC Zagreb, a drugog u KBC Sestre milosrdnice, potvrdili su nam iz PU zagrebačke. Na tom dijelu bio je i obustavljen promet.

- Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192, objavila je zagrebačka policija.

Zbog sudara u četvrtak su se stvarale velike gužve, a i ZET je preusmjerio svoje linije.