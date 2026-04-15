Danas, tijekom dana, nad uhićenim osobama provodit će se kriminalističko istraživanje nakon čega će biti privedeni pritvorskom nadzorniku
Dvoje uhićenih na omiškom području, pretražuju im kuće
Splitsko dalmatinska policija uhitila je dvoje ljudi koji su onečistili okoliš na omiškom području. Policija je dvoje ljudi uhitila u srijedu ujutro. U sklopu istraživanja obavljaju pretrage doma i drugih prostorija koje osobe koriste.
U ovom trenutku na području Čisle, Zvečanja i Kostanja policajci u suradnji s zamjenicima Općinskog državnog odvjetništva u Splitu provode pretragu zemljišta kojega koriste osumnjičenici. Na terenu su uz policijske službenike i zamjenike državnih odvjetnika, djelatnici Državnog inspektorata (Služba za zaštitu okoliša, Služba šumarske inspekcije), Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, ovlašteni geodet i predstavnici Grada Omiša uz djelatnike njihovih tvrtki.
Danas, tijekom dana, nad uhićenim osobama provodit će se kriminalističko istraživanje nakon čega će biti privedeni pritvorskom nadzorniku.
