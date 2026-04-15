Dvoje uhićenih na omiškom području, pretražuju im kuće

Splitsko dalmatinska policija uhitila je dvoje ljudi koji su onečistili okoliš na omiškom području. Policija je dvoje ljudi uhitila u srijedu ujutro. U sklopu istraživanja obavljaju pretrage doma i drugih prostorija koje osobe koriste.

U ovom trenutku na području Čisle, Zvečanja i Kostanja policajci u suradnji s zamjenicima Općinskog državnog odvjetništva u Splitu provode pretragu zemljišta kojega koriste osumnjičenici. Na terenu su uz policijske službenike i zamjenike državnih odvjetnika, djelatnici Državnog inspektorata (Služba za zaštitu okoliša, Služba šumarske inspekcije), Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, ovlašteni geodet i predstavnici Grada Omiša uz djelatnike njihovih tvrtki.

Danas, tijekom dana, nad uhićenim osobama provodit će se kriminalističko istraživanje nakon čega će biti privedeni pritvorskom nadzorniku.