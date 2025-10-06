TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti

Sva trojica hrvatskih planinara nestalih ispod vrha Tosca u Julijskim Alpama u Sloveniji pronađena su mrtva.

U ekspediciji su bila još četvorica planinara, ali oni tog kobnog jutra nisu krenuli u daljnji uspon, zbog lošeg vremena ostali su u planinarskom domu. Jedan od njih je 40-godišnji konobar iz Kaštel Sućurca koji se javio svojoj obitelji da je živ. Hrvatske i slovenske službe spašavanja pronašla su tijela trojice poginulih. Jedan je iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića. Jedan u dobi od oko 32 godine, drugi oko 26, piše Slobodna Dalmacija.

Jedan od braće se navodno prije nekoliko mjeseci vjenčao dok se i drugi trebao oženiti uskoro.

Kaštelanska obitelj je na putu za Sloveniju gdje je izgubila dvojicu od trojice sinova.