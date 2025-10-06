Hrvatske i slovenske službe spašavanja pronašla su tijela trojice poginulih. Jedan je iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića
TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti
Sva trojica hrvatskih planinara nestalih ispod vrha Tosca u Julijskim Alpama u Sloveniji pronađena su mrtva.
U ekspediciji su bila još četvorica planinara, ali oni tog kobnog jutra nisu krenuli u daljnji uspon, zbog lošeg vremena ostali su u planinarskom domu. Jedan od njih je 40-godišnji konobar iz Kaštel Sućurca koji se javio svojoj obitelji da je živ. Hrvatske i slovenske službe spašavanja pronašla su tijela trojice poginulih. Jedan je iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića. Jedan u dobi od oko 32 godine, drugi oko 26, piše Slobodna Dalmacija.
Jedan od braće se navodno prije nekoliko mjeseci vjenčao dok se i drugi trebao oženiti uskoro.
Kaštelanska obitelj je na putu za Sloveniju gdje je izgubila dvojicu od trojice sinova.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+