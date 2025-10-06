Obavijesti

TRAJE POTRAGA

Veleposlanik za 24sata: 'Braću iz okolice Splita traže u lavini'

Piše Luka Safundžić, Antonela Šaponja, HINA,
Čitanje članka: 3 min
Foto: GRZ Slovenije

U opsežnoj akciji spašavanja koju je otežavalo loše vrijeme, gorski spasioci su prilikom pregleda lavine oko 16 sati pronašli jednog od zatrpanih planinara duboko pod snijegom bez znakova života

Spasilačka akcija ispod vrha Tosca u Julijskim Alpama, gdje je lavina u nedjelju zatrpala troje hrvatskih planinara, nastavlja se u ponedjeljak nakon što je bila prekinuta preko noći. Gorski spasioci jutros su krenuli prema mjestu nesreće. Nakon što su u nedjelju pronašli tijelo jednog planinara, danas tragaju za dvojicom koji su proglašeni nestalima. Spasilačkim službama pomagat će i posebno obučeni psi.

Traga se za dvojicom braće iz okolice Splita, potvrdio je za 24sata hrvatski veleposlanik u Sloveniji Boris Grigić. 

Kako je za STA rekao Miha Arh, predsjednik Bohinjske gorske službe spašavanja i voditelj spasilačke akcije, u akciji sudjeluju gorski spasioci iz Bohinja, Jesenica i Radovljice, kao i gorski spasioci iz Kranjske udruge vodiča spasilačkih pasa. Pojasnio je da su tijekom noći prikupili neke dodatne podatke i analizirali gdje bi se žrtve mogle nalaziti.

Foto: GRZ Slovenije

Spasilačka ekipa, u kojoj su i policajci iz gorske policijske jedinice, okupila se u sjedištu u Bohinju, odakle su prvo krenuli vozilima prema Uskovnici. Ako vremenski uvjeti, posebno magla, dopuste, pomoći će im i helikopter. 

- Lavinu pretražujemo klasično sa sondama - rekao je za 24sata dopredsjednik slovenske gorske službe spašavanja, Miha Primc.

Lavinska sonda je ključni dio opreme za spašavanje u slučaju lavine. To je dugačka, tanka šipka, obično izrađena od aluminija ili ugljičnih vlakana, koja se sastavlja iz više segmenata i koristi se za pronalaženje zatrpanih osoba ispod snijega. Sonda se koristi nakon što lavinski primopredajnik (detektor) locira približnu poziciju zatrpane osobe. Spasitelji tada sondom probadaju snijeg okomito prema dolje kako bi fizički potvrdili točnu lokaciju unesrećenog. Kada sonda dotakne tijelo, razlika u otporu jasno se osjeti, što omogućuje brzo i precizno spašavanje.

Foto: Gorska Reševalna Zveza Slovenije/Facebook

Sedam hrvatskih planinara koji su planinarili u grupi sudjelovalo je u nedjeljnoj nesreći ispod Tosca. Sloveniju je u ranim jutarnjim satima u nedjelju zahvatila izrazito hladna fronta sa snježnim padalinama. Kako prenosi slovenska novinska agencija STA, oko 10 sati ujutro lavina se aktivirala iznad staze između Vodnikovog doma u Velom polju i Studorskog prevala, odnoseći troje od sedam planinara. Preostala četvorica pozvala su 112 i obavijestila spasioce o nesreći, navodi STA. Na području gdje se lavina obrušila na hrvatske planinare ima preko pola metra snijega.

U opsežnoj akciji spašavanja koju je otežavalo loše vrijeme, gorski spasioci su prilikom pregleda lavine oko 16 sati pronašli jednog od zatrpanih planinara duboko pod snijegom bez znakova života. Uvjeti su omogućili helikopteru Slovenske vojske, dijelu helikopterske spasilačke ekipe koja dežura u planinama, da preveze preminulog u dolinu.

Foto: Gorska Reševalna Zveza Slovenije/Facebook

Zbog opasnih uvjeta i velikog rizika od pokretanja novih lavina, gorski spasioci su prije večeri obustavili akciju i danas nastavljaju potragu za preostala dva nestala planinara.

U nedjelju, prilikom pristupa području lavine ispod Tosca, spasioci su naišli i na dvojicu mađarskih državljana koji su se spuštali s Vodnikovog doma te su ih sigurno otpratili u dolinu. Nekoliko udruga gorske spasilačke službe i danas je u pripravnosti u slučaju da nekome od planinara koji su zbog lošeg vremena ostali zaglavljeni u bivacima i planinarskim domovima zatreba pomoć.

Snijeg, kiša i velika opasnost od klizišta otežavaju posao, poručuju spasioci. | Foto: Gorska Reševalna Zveza Slovenije/Facebook

Gorska spasilačka služba Slovenije istaknula je da su uvjeti u planinama izuzetno zahtjevni. Količina oborina u visokogorju je velika, a rizik od pokretanja lavina je visok. Stoga snažno savjetuju da se ne posjećuju planine u nadolazećim danima.

Policijska uprava Kranj također je upozorila na izniman oprez u planinama i izbjegavanje strmijih snježnih područja dok se situacija ne smiri i stabilizira. Situacija neposredno nakon snježnih padalina uvijek je izuzetno opasna.

