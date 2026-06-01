Dvostruki ubojica drogiran je autom naletio na pješakinju u Splitu: Dobio 9 godina zatvora

Mate Vukušić nepravomoćno je osuđen na kaznu zatvora od devet godina zbog obaranja pješakinje i bijega s mjesta nesreće, piše Dalmatinski portal.

On je još 2008. osuđen na 22 godine zatvora zbog ubojstva Lovela Matkovića i Marina Vukšića te ranjavanja Ivana Ljubića na parkingu u Vinkovačkoj ulici u Splitu.

Sudac Gordan Tonković opozvao mu je uvjetni otpust u trajanju od tri godine, osam mjeseci i tri dana. Vukušić je ranije bio pušten s izdržavanja zatvorske kazne za dvostruko ubojstvo i pokušaj ubojstva, a ta mu je okolnost pribrojena novoj sankciji.

Nesreća je bila u studenom 2025., a DORH je optužnicu digao u veljači ove godine. Tražena je kazna od tri i pol godine zatvora, a sudac mu je četiri godine zatvora za izazivanje prometne nesreće te još dvije godine za bijeg s mjesta nesreće.

U trenutku nesreće bio je pod utjecajem kokaina, a nakon udara unesrećenoj nije pružio pomoć. Policija ga je ubrzo pronašla.

On tvrdi da je uopće nije vidio. Osjetio je udarac, ali je mislio da je u pitanju nečiji branik. Pogledao je u retrovizor i nije ništa vidio. Kaže da nisu istiniti navodi svjedoka da je stao i vidio oborenu pješakinju. Priznao je kako se prije toga drogirao s nekom djevojkom.