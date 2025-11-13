Obavijesti

NEDAVNO PUŠTEN IZ ZATVORA

VIDEO Akcija splitske policije: Dvostruki ubojica udario je pješakinju pa pokušao pobjeći

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Kako neslužbeno doznajemo, čovjek koji je oborio pješakinju je Mate Vukušić, koji je 2008. osuđen na 22 godine zatvora zbog ubojstva Lovela Matkovića i Marina Vukšića

Splitska policija ulovila je čovjeka zbog sumnje da je danas na križanju Zagorskog puta i Velebitske Audijem oborio pješakinju i pobjegao nakon nesreće. No bježao je svega 10 minuta, jer ga je policija privela u Hercegovačkoj ulici.

Kako neslužbeno doznajemo, čovjek koji je oborio pješakinju je Mate Vukušić, koji je 2008. osuđen na 22 godine zatvora zbog ubojstva Lovela Matkovića i Marina Vukšića.

Sudar u Splitu 00:22
Sudar u Splitu | Video: Čitatelj 24sata

U veljači 2007. godine u Vinkovačkoj ulici ubijeni su Lovel Matković (21) i Marino Vukušić (21), a Ivan Ljubić je ranjen. Tada 22-godišnji Mate Vukušić je osuđen za ubojstvo i dobio je 22 godine zatvora. U suđenju je dokazano da su ubijeni Matković i Vukušić ranije prijetili mladiću i propucali mu auto, a u autu u kojem su ubijeni su pronađena i dva pištolja.

U obrani je Vukušić rekao da je bio prisiljen na ubojstvo jer su ga reketarili, prijetili da će nauditi njegovoj obitelji i silovati mu sestru. 

Foto: Vanja Zubcic/Vecernji list
ZAVADLAV NIJE PRVI Splitski 'osvetnici' prije Filipa: Ubijali su zbog braće i prijetnji
Splitski 'osvetnici' prije Filipa: Ubijali su zbog braće i prijetnji



Vukušić je nedavno pušten sa služenja zatvorske kazne, a policija ga je privela početkom prošlog mjeseca, i to zbog obiteljskog nasilja nad roditeljima. Određen mu je pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, no koncem mjeseca istražni zatvor je ukinut jer su roditelji odlučili koristiti zakonsku blagodat i ne svjedočiti protiv sina, dok je on sam negirao nasilje, piše Dalmatinski portal.

