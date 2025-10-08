Obavijesti

News

Komentari 0
'DOBRA KONTROLA GRANICA'

Džihadist iz Engleske prije napada na sinagogu zakleo se na vjernost Islamskoj državi

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Džihadist iz Engleske prije napada na sinagogu zakleo se na vjernost Islamskoj državi
Foto: Facebook

Dvoje ljudi ubijeno je tijekom napada automobilom i nožem, dok je al Shamija policija ustrijelila na mjestu događaja. Još troje ljudi je i dalje u bolnici. Napad se dogodio u jeku velikih društvenih tenzija na Otoku

Jihad al Shamie napao je sinagogu u Manchesteru prošli četvrtak i ubio dvoje ljudi. Prije napada je pozvao policiju i zakleo se na vjernost notornoj salafitskoj džihadističkoj Islamskoj državi, piše Sky News.

U izjavi, Protuteroristička policijska služba Sjeverozapada rekla je da je nekoliko minuta nakon prvog poziva tijekom napada, al Shamie sam nazvao 999. Policija je izjavila da je tijekom poziva preuzeo odgovornost za napad i "zakleo se na odanost Islamskoj državi".

Panika među vjernicima Ovo je napadač iz Manchestera: nožem napadao vjernike i pokušao upasti u sinagogu
Ovo je napadač iz Manchestera: nožem napadao vjernike i pokušao upasti u sinagogu

Dvoje ljudi ubijeno je tijekom napada automobilom i nožem, dok je al Shamija policija ustrijelila na mjestu događaja. Još troje ljudi je i dalje u bolnici. Napad se dogodio u jeku velikih društvenih tenzija na Otoku. 

Nedavno su mase defilirale Londonom i prisustvovale na skupu kojeg je organizirao Tommy Robinson. Engleska desnica je nezadovoljna nekontroliranim priljevom migranata od kojih su mnogi ilegalni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
RASTE JACKPOT

Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi
VIDEO Detalji airsoft drame u Zagrebu: Prijatelji ga zaboravili pa je s puškom otišao na bus
IŠAO NA NATJECANJE

VIDEO Detalji airsoft drame u Zagrebu: Prijatelji ga zaboravili pa je s puškom otišao na bus

Mladić je s airsoft puškom, kacigom na glavi, u punoj spremi, ušao u autobus na liniji 219. Ljudi su se prepali, no na sreću, nije riječ o pomračenju uma ili napadu. Zaradio je prekršajnu prijavu
Oprez, uznemirujuće! Slike s mjesta nesreće na A3: Jedan poginuli, više ozlijeđenih
UŽAS KOD LUŽANA

Oprez, uznemirujuće! Slike s mjesta nesreće na A3: Jedan poginuli, više ozlijeđenih

Jedan čovjek poginuo je u teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3 kod mjesta Lužani u srijedu u 6.51 sati, potvrdili su iz PU brodsko-posavske

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025