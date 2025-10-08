Džihadist iz Engleske prije napada na sinagogu zakleo se na vjernost Islamskoj državi

Jihad al Shamie napao je sinagogu u Manchesteru prošli četvrtak i ubio dvoje ljudi. Prije napada je pozvao policiju i zakleo se na vjernost notornoj salafitskoj džihadističkoj Islamskoj državi, piše Sky News.

U izjavi, Protuteroristička policijska služba Sjeverozapada rekla je da je nekoliko minuta nakon prvog poziva tijekom napada, al Shamie sam nazvao 999. Policija je izjavila da je tijekom poziva preuzeo odgovornost za napad i "zakleo se na odanost Islamskoj državi".

Dvoje ljudi ubijeno je tijekom napada automobilom i nožem, dok je al Shamija policija ustrijelila na mjestu događaja. Još troje ljudi je i dalje u bolnici. Napad se dogodio u jeku velikih društvenih tenzija na Otoku.

Nedavno su mase defilirale Londonom i prisustvovale na skupu kojeg je organizirao Tommy Robinson. Engleska desnica je nezadovoljna nekontroliranim priljevom migranata od kojih su mnogi ilegalni.