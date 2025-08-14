DZS: Inflacija u Hrvatskoj raste treći mjesec zaredom...

Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u srpnju 4,1 posto veće u odnosu na isti lanjski mjesec, objavio je u četvrtak Državni zavod za statistiku (DZS), čime je inflacija ubrzala na godišnjoj razini treći mjesec zaredom. DZS je objavio drugu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u srpnju stopa inflacije iznosila 4,1 posto u odnosu na srpanj 2024. godine, dok su u odnosu na prethodni mjesec, to jest lipanj ove godine, potrošačke cijene porasle za 0,4 posto.

Time je DZS potvrdio prvu procjenu, objavljenu 1. kolovoza, o kretanju inflacije na godišnjoj i mjesečnoj razini. Tako je, nakon što je u siječnju iznosila četiri posto, u veljači 3,7, a u ožujku i travnju po 3,2 posto, inflacija u svibnju ubrzala svoj rast na godišnjoj razini na 3,5 posto, u lipnju za 3,7 posto, a ubrzavanje je nastavljeno i u srpnju. Cijene restorana i hotela na godišnjoj razini porasle za 7,6 posto

Promatran glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u kategoriji restorana i hotela, 7,6 posto. Slijede hrana i bezalkoholna pića, s rastom za 6,9 posto, razna dobra i usluge, za 6,1 posto, stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za šest posto, obrazovanje, za 5,9 posto, alkoholna pića i duhan, za 5,5 posto, zdravlje, za 5,3 posto te rekreacija i kultura, za 5,2 posto.

Pad je na godišnjoj razini zabilježen u odjeći i obući, za 1,9 posto, prijevoz u za 0,9 posto te komunikacijama, za 0,6 posto. Prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), porast cijena na godišnjoj razini ostvaren je u komponentama hrana, piće i duhan, za 6,6 posto, usluge, za 5,7 posto, energija, za 2,4 posto, te Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 0,4 posto.

Na mjesečnoj razini, pokazala je statistika DZS-a, najviše su u prosjeku porasle cijene u skupinama alkoholna pića i duhan, za 3,8 posto, restorani i hoteli, za 2,9 posto, rekreacija i kultura, za 2,1 posto, prijevoz, za 1,3 posto, hrana i bezalkoholna pića, za 1,2 posto, pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za jedan posto, razna dobra i usluge, za 0,6 posto, stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 0,4 posto te zdravlje, za 0,2 posto.

Prema glavnim komponentama indeksa, porast cijena na mjesečnoj razini ostvaren je u komponentama hrana, piće i duhan, za 1,6 posto, energija, za 1,4 posto te usluge, za 1,1 posto, dok je pad cijena prisutan u komponenti Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 2,4 posto.

DZS u priopćenju o indeksu potrošačkih cijena iznosi i podatke o inflaciji mjerenoj harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HIPC), koji je usporediva mjera inflacije sa zemljama Europske unije.

Po tim podacima, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u srpnju 2025. u odnosu na srpanj 2024. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,5 posto, dok su u odnosu na lipanj ove godine u prosjeku više za 1,2 posto.