E, kad Trump podivlja: Papa Lav imenovao bivšeg migranta bez dokumenata biskupom u SAD-u

Papa Lav XIV. imenovao je u petak bivšeg imigranta bez dokumenata u Sjedinjenim Državama biskupom Zapadne Virginije, nakon što je ranije kritizirao iransko rat i imigracijsku politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Vatikan je u izjavi objavio imenovanje Evelia Menjivara-Ayale (56), trenutno pomoćnog biskupa Washingtona, biskupom biskupije Wheeling-Charleston u Zapadnoj Virginiji.

Rođen u Salvadoru, Evelio Menjivar-Ayala imigrirao je u Sjedinjene Države 1990. godine, stoji na web stranici Nadbiskupije Washington.

Ispričao je kako je rođen u siromaštvu i kako je pobjegao od oružanog sukoba u svojoj zemlji imigrirajući u Sjedinjene Države.

U početku uhićen u Meksiku pri pokušaju ulaska u Sjedinjene Države, u intervjuu prošle godine rekao je da je platio mito da bi bio pušten i prešao granicu u Tijuanu.

Zaređen je za svećenika 2004. godine.

Papa Lav XIV., koji je rođen u Sjedinjenim Državama, suočio se prošlog mjeseca s kritikama Donalda Trumpa, koji ga je nazvao "slabim", nakon što je Trumpovu prijetnju uništenjem Irana nazvao "neprihvatljivom".

Također je politiku američkog predsjednika prema migrantima nazvao "izuzetno nepoštovanom", pozivajući da se prema ljudima "ponaša humano".