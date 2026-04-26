Papa Lav XIV. pozvao svijet da nuklearnu energiju koristi isključivo u mirnodopske svrhe

Katastrofa u Černobilu 'obilježila je svijest čovječanstva' i 'ostaje upozorenje na rizike povezane s korištenjem sve moćnijih tehnologija', rekao je američki papa na kraju tradicionalne nedjeljne mise u Vatikanu.

- Nadam se da će na svim razinama donošenja odluka uvijek prevladavati razboritost i odgovornost, tako da svaka upotreba atomske energije bude u službi života i mira - rekao je 70-godišnji papa.

Eksplozija u nuklearnoj elektrani Černobil u Ukrajini 1986. godine bila je najgora civilna nuklearna katastrofa u povijesti.

Kontroverzno izvješće UN-a procijenilo je u rujnu 2005. broj potvrđenih ili predstojećih smrtnih slučajeva u tri najteže pogođene zemlje na 4000, a zatim je 2006. godine nevladina organizacija Greenpeace procijenila da je ukupno 100.000 ljudi stradalo kao posljedica ove katastrofe.

Oko 600.000 'likvidatora', što je naziv za osobe koje su sudjelovale u sanaciji i čišćenju lokacije, bilo je izloženo visokim dozama zračenja, prema podacima Ujedinjenih naroda.