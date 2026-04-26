OBLJETNICA EKSPLOZIJE U ČERNOBILU

Papa Lav XIV. pozvao svijet da nuklearnu energiju koristi isključivo u mirnodopske svrhe

Piše HINA,
Papa Lav XIV. pozvao svijet da nuklearnu energiju koristi isključivo u mirnodopske svrhe
Foto: REMO CASILLI/REUTERS

Nuklearna energija treba se koristiti samo u mirnodopske svrhe, poručio je papa Lav XIV. u nedjelju, na 40. obljetnicu eksplozije u nuklearnoj elektrani u Černobilu

Katastrofa u Černobilu 'obilježila je svijest čovječanstva' i 'ostaje upozorenje na rizike povezane s korištenjem sve moćnijih tehnologija', rekao je američki papa na kraju tradicionalne nedjeljne mise u Vatikanu.

- Nadam se da će na svim razinama donošenja odluka uvijek prevladavati razboritost i odgovornost, tako da svaka upotreba atomske energije bude u službi života i mira - rekao je 70-godišnji papa.

Eksplozija u nuklearnoj elektrani Černobil u Ukrajini 1986. godine bila je najgora civilna nuklearna katastrofa u povijesti.

FOTO Ovako danas izgleda Černobil: Ovdje nitko neće moći živjeti sigurno tisućama godina

Kontroverzno izvješće UN-a procijenilo je u rujnu 2005. broj potvrđenih ili predstojećih smrtnih slučajeva u tri najteže pogođene zemlje na 4000, a zatim je 2006. godine nevladina organizacija Greenpeace procijenila da je ukupno 100.000 ljudi stradalo kao posljedica ove katastrofe.

Svi su šutjeli o katastrofi u Černobilu, a onda je ona otkrila mračnu tajnu. Htjeli su je uhititi

Oko 600.000 'likvidatora', što je naziv za osobe koje su sudjelovale u sanaciji i čišćenju lokacije, bilo je izloženo visokim dozama zračenja, prema podacima Ujedinjenih naroda. 

Milanović otišao na čobanac pa dobacio Dabri: 'Gdje si ustašo?'. Ubrzo mu je stigao i odgovor

FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu

ŽIVOT U KAZNIONICI Zatvorski bend u Glini kreće sa svirkama, tu su i plastenik, šah, teretana..

